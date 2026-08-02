La víctima del crimen de Lloret es un hombre de mediana edad que aún no ha sido identificado

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación por la muerte violenta del hombre localizado este viernes en un contenedor de la urbanización Lloret Blau, en Lloret de Mar. La víctima es un hombre de mediana edad que todavía no ha podido ser identificado, según fuentes conocedoras del caso.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, en Girona, donde está pendiente de que se le practique la autopsia. Antes del examen forense está previsto realizar diversas pruebas para obtener más información sobre las lesiones y avanzar en su identificación.

La investigación ha confirmado que se trata de una muerte violenta, aunque todavía debe determinarse con precisión cómo falleció el hombre. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Las primeras informaciones apuntaban a que el cadáver podía haber sido hallado descuartizado. Sin embargo, finalmente se comprobó que el cuerpo estaba entero. La confusión se produjo porque entre la basura solo sobresalían una mano y una pierna, mientras que el resto del cuerpo permanecía oculto bajo un mueble y otros residuos.

El hallazgo

Un testigo vio una de las extremidades entre los residuos y alertó a los servicios de emergencias. Los Mossos recibieron el aviso el viernes, cuando faltaban cinco minutos para las cinco menos diez de la tarde (16.25 horas), y acordonaron la zona de contenedores situada entre la avenida de Rafael Alberti y las calles Urà y del Pas.

Varias dotaciones policiales y la comisión judicial se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección y proceder al levantamiento del cadáver. La División de Investigación Criminal de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de las diligencias.

Este es el cuarto crimen registrado en las comarcas gerundenses desde principios de año. El anterior tuvo lugar el 19 de mayo en Figueres, donde Kimberli fue asesinada presuntamente por su expareja en la plaza Josep Tarradellas. El hombre fue detenido en el mismo lugar de los hechos por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

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El móvil del crimen

Los investigadores trabajan ahora para identificar a la víctima, reconstruir sus últimas horas y determinar quién abandonó el cuerpo entre los residuos. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen, incluida una posible vinculación con entornos delictivos relacionados con el tráfico de drogas o el crimen organizado. Por el momento, sin embargo, no ha trascendido ningún indicio concreto que permita confirmar esa línea de investigación ni consta que haya personas detenidas.