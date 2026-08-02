La UE obliga desde este domingo a identificar los contenidos generados o modificados con IA

Las nuevas obligaciones de transparencia previstas en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea entran en vigor este domingo. A partir de ahora, tanto los proveedores de sistemas de inteligencia artificial como las empresas y organizaciones que los utilicen deberán informar a los usuarios cuando interactúen con una IA o cuando un contenido haya sido generado o manipulado mediante esta tecnología.

Bruselas sostiene que las nuevas normas contribuirán a reducir los riesgos de engaño, manipulación y desinformación. La Comisión Europea publicó en julio unas directrices para facilitar la aplicación de estas exigencias, que forman parte del despliegue progresivo de la primera regulación integral sobre inteligencia artificial aprobada en el mundo.

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE fue aprobada en 2023. Se trata de una normativa pionera que tiene como objetivo regular el uso de la inteligencia artificial en función del nivel de riesgo que representa.

La legislación se ha aplicado de forma progresiva. Desde febrero de 2025 están prohibidas prácticas como la extracción masiva de imágenes faciales o el reconocimiento de emociones en el entorno laboral. Además, desde agosto del año pasado, plataformas de IA generativa como ChatGPT deben respetar los derechos de autor.

Nuevas obligaciones de transparencia

Las nuevas obligaciones afectan, por una parte, a los proveedores de sistemas de IA, como OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Claude o Google con Gemini. Estas compañías deberán diseñar sus sistemas para que informen de manera explícita a los usuarios cuando estén interactuando directamente con una inteligencia artificial.

Las normas también se aplicarán a los generadores de imágenes, las herramientas de síntesis de voz y otros sistemas que permitan crear contenidos mediante IA.

Además de informar a los usuarios, los proveedores tendrán que incorporar marcas legibles por máquinas para que otros sistemas puedan detectar que un contenido ha sido generado o manipulado con inteligencia artificial.

Por otra parte, las obligaciones afectarán a las empresas, administraciones y organizaciones que utilicen estos sistemas. Deberán informar a los usuarios cuando empleen sistemas de reconocimiento de emociones o de categorización biométrica, cuando difundan contenidos "deepfake" o cuando publiquen textos generados por IA sobre asuntos de interés público sin revisión humana ni control editorial.

Según las directrices publicadas por la Comisión Europea, las obligaciones no afectarán a los usos estrictamente personales de la inteligencia artificial. Por el momento, un usuario de WhatsApp no tendrá que indicar que está enviando un contenido generado con IA, de acuerdo con fuentes comunitarias.

En cambio, las normas sí se aplicarán cuando el uso tenga una finalidad profesional o comercial y exista un beneficio económico.

En el caso de las redes sociales, la responsabilidad de cumplir las obligaciones de transparencia recaerá sobre la persona o entidad que cree y publique el contenido generado mediante IA, y no sobre la plataforma que lo aloje, como Instagram o Facebook. No obstante, varias compañías ya han comenzado a etiquetar voluntariamente este tipo de publicaciones.

Para facilitar la aplicación de las normas, la Comisión Europea publicó el 20 de julio unas directrices que detallan qué sistemas están sujetos a las obligaciones de transparencia. También definen conceptos como los sistemas interactivos, los contenidos sintéticos y los "deepfakes", e incluyen algunas excepciones, como las correcciones ortográficas o gramaticales.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, defendió que las directrices permitirán una aplicación "fluida y eficaz" del reglamento y harán que los sistemas de inteligencia artificial sean "más transparentes y fiables".

Según Virkkunen, las nuevas normas deben permitir que los ciudadanos sepan cuándo están interactuando con una inteligencia artificial.

El control del cumplimiento corresponderá a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, a la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y, en el caso de las instituciones comunitarias, al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual mundial de la empresa responsable, según establece el reglamento.

Contenido sexualmente explícito y material de abuso sexual infantil

La legislación europea sobre inteligencia artificial también introduce la prohibición de los sistemas que generen contenidos sexualmente explícitos o íntimos sin consentimiento, así como material de abuso sexual infantil.

Este veto comenzará a aplicarse el próximo 2 de diciembre, por lo que las empresas tendrán hasta entonces para adaptar sus sistemas a la normativa.

La prohibición afectará a la comercialización en la UE de sistemas de IA destinados a crear imágenes, vídeos o audios de este tipo. También se aplicará a las herramientas que se comercialicen sin las medidas de seguridad necesarias para impedir su generación y al uso de estos sistemas con la finalidad de producir dichos contenidos.

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El cambio normativo fue impulsado después de la polémica registrada a finales de diciembre y durante enero en la red social X, donde se difundieron miles de imágenes sexualizadas de mujeres reales manipuladas mediante inteligencia artificial, una práctica conocida como "deepfake".