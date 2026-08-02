Reabre la Ruta del Cares tras la inspección del Principado por el derrumbe en el que dos montañeras resultaron heridas

La ruta del Cares ha reabierto está mañana su recorrido, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tras el derrumbe registrado este viernes en su recorrido, que dejó a dos turistas holandesas heridas graves, una madre y su hija de 18 años, que continúan hospitalizadas en el HUCA.

El terreno fue inspeccionado este sábado por técnicos del Principado y del equipo de rescate de Emergencias, quienes comprobaron que en el punto donde se produjo el incidente ya se desprendió todo el material afectado. Precisamente, en esa zona se reforzó la señalización advirtiendo del peligro de argayos a raíz de los incendios que afectaron al lugar en el verano pasado.

Cerrarla es un error, hay que invertir en seguridad

Lejos de considerar el incidente un hecho aislado, los expertos consideran que es algo "relativamente frecuente" y que, en consecuencia, cerrar la ruta y prohibir su uso es "un error". "Es como si se cerrase una autopista después de un accidente de tráfico", señala Érik Pérez, guía de montaña con más de tres décadas de experiencia. Según explica, este tipo de incidentes no son aislados. "Cada año se registran entre 15 y 30 heridos por caída de piedras. La mayoría no trascienden porque los golpes suelen ser leves, en un hombro o un brazo, y los senderistas pueden salir por su propio pie", explica.

La Ruta del Cares es uno de los itinerarios más transitados de España. Cerca de 400.000 personas la recorren anualmente, con picos de hasta 3.000 visitantes diarios en temporada alta, entre mayo y octubre, según recalcan los expertos. "Nunca se puede prohibir una actividad como el monte, que es de todos", sostiene Pérez, quien insiste en que la clave está en la información: "La gente tiene que ir a la montaña y debe hacerlo con conocimiento".

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En este sentido, los especialistas reclaman invertir en concienciación y seguridad, enseñando a la gente cómo actuar cuando se escucha el ruido que produce un derrumbe, a ir pegados a la pared o promover el uso del casco en la ruta.