Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026.

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 2 de agosto, ha estado formada por los números 23, 16, 29, 35, 51. El número clave (reintegro) ha sido el 5. La recaudación del sorteo ascendió a 3.830.727 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del próximo domingo, un único acertante podría ganar 12.600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 28 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en Rambla de la Marina, 366.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El 'Sorteo del Gordo de la Primitiva' se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas