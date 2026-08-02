Sucesos
Los Mossos rescatan a un nadador temerario frente al Port Olímpic y descubren que es un maltratador en busca y captura
El sospechoso se hace llamar 'El diablo' y también tiene antecedentes por resistencia y atentado a la autoridad
Detenido un ladrón de bicicletas en Barcelona que usaba los sillines para romper candados
Cuando vas a pescar, nunca sabes lo que te puedes encontrar. La premisa sirve tanto para los que van a capturar peces como los policías que salen al mar a patrullar, tal y como constató una unidad de la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra este sábado por la tarde.
Los agentes recibieron el aviso de Salvamento Marítimo de que había un nadador temerario que estaba mar adentro frente al Port Olímpic de Barcelona. El nadador estaba en riesgo, ya que se había alejado mucho de la costa y estaba entrando en aguas en las que pasan embarcaciones. Por eso, los agentes de la unidad Marítima se acercaron a él para que volviera, pero no hizo caso y siguió nadando.
Tras varios requerimientos policiales, los agentes decidieron rescatarlo del mar y subirlo a la barca, ya que estaba poniendo en riesgo su vida. Fue trasladado al puerto para ser identificado y denunciado por un delito de desobediencia. Sin embargo, al llegar los Mossos descubrieron que el nadador tenía una orden judicial vigente, por lo que fue detenido.
Fuentes policiales han explicado a EL PERIÓDICO que el nadador, que se hace llamar 'El Diablo', tiene antecedentes en los Mossos por delitos como atentado a la autoridad, resistencia y maltrato en el ámbito doméstico. Estaba en busca y captura tras una orden emitida por un juzgado de Vigo. Por eso, quedó arrestado y pasará a disposición judicial en las próximas horas. Está claro que durante una época no podrá volver a disfrutar del mar, aunque tampoco es que existan olas en el infierno.
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