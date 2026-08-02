Sucesos
Los Mossos rescatan a un nadador frente al Port Olímpic de Barcelona y descubren que tenía una orden judicial vigente
La policía catalana explica que el individuo no hacía caso a las indicaciones de Salvamento Marítimo
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La unidad de la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra rescató este sábado a un hombre que nadaba mar adentro frente al Port Olímpic de Barcelona después de recibir un aviso de Salvamento Marítimo. Según la información facilitada, el hombre no seguía las indicaciones que se le estaba dando el cuerpo de seguridad.
Tras el rescate marítimo, el hombre fue trasladado al puerto, donde los agentes procedieron a su identificación, según explica la policía catalana a través de sus redes sociales.
Durante las comprobaciones realizadas, los agentes de los Mossos verificaron su situación y constataron que el hombre tenía una orden judicial vigente. Como consecuencia de ello, fue detenido.
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