Meteocat emite un nuevo aviso por lluvias intensas para la tarde del lunes

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha emitido este domingo un aviso por intensidad de lluvia para el lunes por la tarde, que podrá afectar a varias zonas de Catalunya desde el mediodía y hasta la medianoche.

En concreto, el área afectada incluye el Pirineo y el Prepirineo, el extremo más occidental de Ponent y las Terres de l'Ebre. El aviso es de grado 1 sobre 6 en la escala de peligro y se podrán superar los 20 milímetros de precipitación en 30 minutos. Según Meteocat, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y de granizo o piedra pequeña.