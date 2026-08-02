Alerta meteorológica en Catalunya
Meteocat emite un nuevo aviso por lluvias intensas para la tarde del lunes
El aviso afectará al Pirineo, el Prepirineo, Ponent y las Terres de l'Ebre, donde pueden caer más de 20 milímetros en 30 minutos acompañados de tormenta y granizo
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El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha emitido este domingo un aviso por intensidad de lluvia para el lunes por la tarde, que podrá afectar a varias zonas de Catalunya desde el mediodía y hasta la medianoche.
En concreto, el área afectada incluye el Pirineo y el Prepirineo, el extremo más occidental de Ponent y las Terres de l'Ebre. El aviso es de grado 1 sobre 6 en la escala de peligro y se podrán superar los 20 milímetros de precipitación en 30 minutos. Según Meteocat, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y de granizo o piedra pequeña.
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