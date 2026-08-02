Los medios aéreos retoman la extinción del incendio de alta montaña en Senet

Cinco medios aéreos de los Bomberos trabajan desde primera hora de este domingo en la extinción del incendio forestal declarado el viernes en Senet, en el municipio de Vilaller, en la Alta Ribagorça.

El fuego continúa activo y ha quemado 37 hectáreas en una zona de alta montaña muy vertical y de difícil acceso. Durante la tarde del sábado, las llamas alcanzaron una cresta situada a 2.300 metros de altitud, por lo que las tareas de extinción se realizan principalmente desde el aire.

Además, un segundo foco, situado a unos 900 metros del principal, ha quemado otras siete hectáreas y también permanece activo.

Por el momento, el incendio no ha superado los ejes de contención establecidos para evitar, entre otros riesgos, que las llamas entren en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Los Bomberos advierten de que el fuego podría permanecer activo durante varios días.

En el operativo participan dos helicópteros, dos hidroaviones y un avión de carga terrestre, además de efectivos de los grupos GRAF y EPAF. La estrategia consiste en confinar el incendio dentro de los ejes de contención, aprovechando los barrancos más amplios y las zonas de pedreras.

Los límites que los equipos de emergencia tratan de impedir que el fuego supere son el barranco de Escobedieso, al norte; la cresta del barranco de Munyidor, al sur; el río Noguera Ribagorçana, al oeste, y una zona elevada de pastos próxima a la Vall de Boí, al este.

Si las llamas cruzaran el río Noguera Ribagorçana, el incendio podría propagarse fuera de Cataluña. En el flanco oriental, los esfuerzos se concentran en evitar que alcance la Vall de Boí.

La fuerte pendiente del terreno y la falta de accesos impiden desplegar líneas de agua o realizar trabajos manuales. Los bomberos no pueden intervenir a pie en buena parte de la zona, por lo que el control del incendio depende fundamentalmente de los medios aéreos.

Durante la noche, los equipos revisaron el perímetro y sobrevolaron el área afectada con drones.

El objetivo principal de este domingo es atacar la parte superior del incendio, que alcanzó el sábado una cresta de 2.300 metros y presenta un frente de unos 500 metros de extensión.

Aunque el fuego continúa activo, las llamas presentan menos intensidad que durante la jornada anterior. Sin embargo, se espera que el viento vuelva a ganar fuerza hacia el mediodía, un factor que podría condicionar la evolución del incendio.

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Los Bomberos prevén que las tareas de extinción puedan prolongarse durante "días" debido a la complejidad del terreno. La propagación natural del fuego se dirige hacia el norte, mientras los equipos trabajan para mantenerlo entre el río Noguera Ribagorçana, al oeste, y la Vall de Boí, al este.