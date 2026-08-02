Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Un camión incendiado obliga a desalojar las localidades cacereñas de Grimaldo y Casas de Millán Un camión que circulaba por la A-66 se ha incendiado a la altura de Casas de Millán y las llamas se han propagado a la vegetación, provocando un incendio forestal de nivel 1. La proximidad del fuego ha obligado a desalojar Grimaldo, con unos 70 habitantes, y Casas de Millán, con cerca de 530. En la extinción trabajan trece medios aéreos y varias unidades terrestres.

Nueve dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio de vegetación agrícola en Montblanc Un incendio de vegetación agrícola declarado este sábado en el término municipal de Montblanc (Conca de Barberà) ha movilizado a nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat y ha obligado a cortar al tráfico la carretera TV-2421 en ambos sentidos. El aviso del incendio se ha recibido este sábado a las 15:59 horas a través del teléfono de emergencias 112. Hasta la zona se han desplazado nueve dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero de los Bombers de la Generalitat, que trabajan de forma coordinada con efectivos de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF). Más información sobre el incendio en Montblanc.

Pilar Santos La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla En los últimos meses, Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por la dana, el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios, para interesarse por la situación de los ciudadanos afectados por esas tragedias y dar su apoyo a las autoridades implicadas en gestionar esas emergencias. Con su presencia, la Corona trata de transmitir solidaridad y empatía, pero ese gesto no parece que vaya a producirse de forma tan automática en Ceuta. Para la Corona, la visita de la ciudad autónoma sería un desplazamiento muy delicado a nivel político y, según fuentes de la Zarzuela, por ahora no está sobre la mesa. Los Reyes han pisado todas las comunidades de España salvo las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, dos plazas que Marruecos reivindica como propias y considera que España las ha "ocupado". En todo caso, todas las actividades públicas de la Corona están refrendadas siempre por el Gobierno español, así que sería siempre un viaje acordado con la Moncloa. Pueder leer toda la noticia a AQUÍ.

El operativo frena el fuego en Fermoselle (Zamora) con un perímetro estabilizado, pero se complica en Veguellina (León) Los dispositivos que luchan contra los incendios en Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León) han sido capaces de frenar su avance y el asedio a localidades, lo que ha permitido que la mayoría de los evacuados hayan vuelto en la jornada de este viernes a sus hogares, aunque una reproducción registrada a última hora por el viento en Veguellina ha provocado que las llamas sobrepasaran un cortafuegos y avanzaran con rapidez en dirección a la localidad de Moreda. De esta manera, el operativo ha decidido mantener el índice de gravedad 2 en Veguellina y la evacuación preventiva de Moreda, Prado de la Somoza y San Pedro de Olleros.

Sandra Pérez Sánchez Más de 90 efectivos combaten el incendio de Herrera del Duque en nivel 1 peligrosidad Un amplio dispositivo continúa trabajando en el incendio forestal registrado este viernes en el término municipal de Herrera del Duque, que ha obligado a evacuar a 57 empleados de la planta embotelladora de agua de Nestlé Aquarel debido a la proximidad de las llamas. Son 93 los efectivos desplazados hasta la zona para combatir el fuego de nivel 1 de peligrosidad, entre los se encuentran también medios del Servicio de prevención y extinción de Castilla-La Mancha (Infocam) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), además de bomberos del propio Servicio de Prevención y Extinción de Extremadura (Infoex) y de la Diputación de Badajoz.

Ofrecen anticipos sin intereses ni comisiones a los damnificados del incendio de Zamora La cooperativa de crédito Caja Rural de Zamora ha anunciado que dará anticipios de ayudas e indemnizaciones de la Junta de Castilla y León, sin el cobro de ningún tipo de interés ni de comisiones, a los damnificados del incendio forestal de Fermoselle (Zamora). La entidad ha anunciado esta medida, que ofrecerá a todas las personas damnificadas, tanto si son clientes de Caja Rural como si no, y para ello pondrá en marcha una línea especial de anticipios con la que pretende apoyar a las personas, explotaciones agrarias, autónomos y empresas afectados por el incendio que asola desde el pasado miércoles la comarca zamorana de Sayago. Con esta medida, facilitará a los afectados liquidez inmediata para afrontar los primeros gastos y comenzar cuanto antes la recuperación de los daños sufridos, ha indicado Caja Rural de Zamora en un comunicado.

José Luis García Nieves Llorca anuncia 67 millones en ayudas a los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado tras el pleno del Consell de este viernes un paquete de ayudas de 67 millones para los afectados y para paliar los daños del incendio de la Vall d'Uixó. En concreto, serán 12 millones en ayudas directas para autónomos, comercios y empresas con trabajadores, también agricultores, ganaderos y apicultores, y en general para todos los que han sufrido daños, vehículos incluidos. "Una ayuda no solo es reparar daños, es ayudar a recuperar proyectos de vida", ha señalado Llorca desde el Palau de la Generalitat.

Lluís Pérez El incendio de la Vall d'Uixó calcina el 12 % del Parque Natural de la sierra de Espadán El incendio de la Vall d'Uixó, que encara su séptimo día activo, ha quemado una superficie total de 9.599 hectáreas. Es el último dato provisional ofrecido por la Generalitat Valenciana. De estas, un 40 %, unas 3.800 pertenecen al Parque Natural de la sierra de Espadán, el gran pulmón verde de la provincia de Castellón y el segundo parque natural más extenso de la Comunitat Valenciana; hay 17 en total. De hecho, este enclave natural ha visto como un 12 % de su superficie, que asciende a 31.180 hectáreas, ha sido pasto de las llamas, un dato ofrecido este viernes por la mañana por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración de la reunión del Cecopi.

Artana, el municipio más afectado por el fuego El incendio ha arrasado 9.568 hectáreas con un perímetro de 89 kilómetros cuadrados. El balance señala al municipio de Artana como el término más afectado con un total de 3.160 hectáreas calcinas, de las cuales 2.705 son de masa forestal.