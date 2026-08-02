Josep Maria Antràs: "Muchos abogados no hablan de sus problemas psíquicos porque temen quedar marcados y perder clientes"

El decano emérito del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona y presidente de la Comisión para la Salud Emocional de esta institución, Josep Maria Antràs, es uno de los impulsores del servicio psicológico que atenderá a los abogados de Barcelona cuando padezcan problemas psíquicos. Él vivió de cerca este problema cuando su mujer, que vivía apasionadamente su profesión, enfermó y falleció a causa de un ictus que sufrió tras recibir por correo electrónico una sentencia desfavorable.

¿Por qué es importante promover la atención psíquica de los abogados?

El problema de ciertas profesiones —médicos, abogados o pilotos— es que tenemos una actividad y una responsabilidad social que no solo nos exigen que hagamos bien nuestro trabajo desde el punto de vista técnico, sino también que estemos emocionalmente equilibrados. Cuando una persona que tiene responsabilidades no está anímicamente equilibrada, puede dañar y perjudicar. No existe suficiente conciencia en todas las profesiones de que la obligación de mantener un buen estado de ánimo no solo ayuda a hacer mejor el trabajo, sino que, sobre todo, contribuye a no perjudicar a la gente.

"No existe suficiente conciencia de que la obligación de mantener un buen estado de ánimo no solo ayuda a hacer mejor trabajo, sino que contribuye a no perjudicar a la gente"

¿Qué quiere decir?

Pues que no solo debes conocer la técnica y tener experiencia, sino que debes contar con unos mínimos emocionales y racionales para no cometer disparates. Los médicos descubrieron esto hace años. Se daban cuenta de que había compañeros que intervenían en operaciones y que, por la razón que fuera, no estaban en condiciones: porque se drogaban, porque sufrían una depresión o por cualquier otro motivo. Los médicos fueron los primeros que levantaron la bandera y dijeron: "Vamos a cuidar la salud emocional". Nosotros constituimos una comisión para abordar este asunto.

"Hay que explicar que este problema existe: un 60 % de los abogados no duerme las horas necesarias"

¿Y qué se puede hacer?

Hay dos ramas complementarias, pero separadas. Una es la preventiva y de concienciación. Hay que explicar que este problema existe, porque la gente no quiere saber nada de él. De este problema no se habla. El 45% de los abogados no habla de ello porque cree que abordar este tema puede hacerle perder clientes. Es decir, temen quedar marcados, como si se tratara de una condena, y por eso no hablan. Pero el problema sigue existiendo. Por otro lado, un 60% de los abogados no duerme las horas necesarias. Además, desde el punto de vista preventivo, debe explicarse que, cuando gestionas diariamente los problemas de los demás, llega un momento en el que, quieras o no, te los haces tuyos, consciente o inconscientemente.

La tensión…

Sí, todo ello al margen de las tensiones propias de nuestra profesión, como los plazos procesales. O cuando vas a un juzgado: lo has preparado todo bien y, después, la jueza te dice que no admite la mitad de las pruebas. Esto te produce una sacudida, pero, en el fondo, va creando un sustrato psíquico que, con el tiempo y los años, se manifiesta. Esto no quiere decir que la mitad de los abogados acabemos sonados. Pero muchos llegan a situaciones límite sin darse cuenta de que esto puede ocurrir.

"Muchos abogados llegan a situaciones límite sin apenas darse cuenta"

¿Qué pretende el colegio?

Se pretende, en primer lugar, que exista una conciencia del riesgo. Intentamos proporcionar a los abogados elementos de autocuidado y de autovaloración para que se den cuenta de que, si en determinados momentos les ocurre algo, significa que hay algún aspecto que no funciona. De ahí los talleres que hemos organizado. Después está la parte asistencial, que consiste en la atención telefónica por parte de un equipo de psicólogos.

¿Cuando llegas a un nivel máximo de estrés debes ponerte en manos de un psicólogo?

Tú solo no puedes. Tienes que pedir ayuda. Los mayores no queremos saber nada, pero los jóvenes son mucho más conscientes de que hay que ir al psicólogo y de que se debe hacer sin estigmas ni vergüenza. Cuando te rompes una pierna, no te avergüenza acudir al traumatólogo. Sin embargo, cuando tienes una enfermedad mental, no quieres que la gente lo sepa. Y, cuando existe una drogadicción, todavía más. Este es otro problema.

"El abogado que está mal puede pensar: '¿Qué dirán mis clientes si se enteran de que estoy en manos de un psiquiatra?'. El estigma de la enfermedad mental es importante"

¿El problema de la drogadicción también existe entre los abogados?

Sí, sí y sí. Nunca he entendido por qué lo hacen.

Hay abogados que se implican de forma personal en los asuntos.

Tienes que saber poner distancia, pero no siempre puedes hacerlo. A mí me ha pasado en juicios en los que he visto que el magistrado estaba cometiendo una barbaridad y no sales de allí como si nada, sino enfadado.

¿Los abogados son proclives a pedir ayuda?

Debemos explicar y concienciar de que este es un problema, porque muchos ni siquiera aceptan que exista. El abogado que está mal puede pensar: "¿Qué dirán mis clientes si se enteran de que estoy en manos de un psiquiatra?". El estigma de la enfermedad mental es importante. Eso es lo que debemos vencer: que no haya ningún estigma y que ir al psiquiatra es lo mismo que acudir al traumatólogo o al urólogo.