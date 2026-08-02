¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya

El próximo 12 de agosto España vivirá un acontecimiento inolvidable, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto, formando así un eclipse total, algo que no se presenciaba en el país desde hace más de 100 años.

El evento astronómico iniciará a las 19.20h su trayectoria visible en Galicia, avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.30. Aunque la totalidad del eclipse se limitará a esa franja geográfica, el resto de las localidades del país también podrán disfrutar del acontecimiento, pero de manera parcial.

Puntos habilitados

En Catalunya, la provincia de Tarragona y la mitad sur de la provincia de Lleida quedarán totalmente a oscuras durante casi dos minutos, y durante ese lapso de tiempo cambiará la luz, descenderá la temperatura y se podrán ver las estrellas en el firmamento.

En Barcelona y Girona el eclipse será parcial, aunque tampoco dejará a nadie indiferente.

Para poder presenciar el evento astronómico, la Generalitat ha puesto en marcha una veintena de puntos seguros que pueden consultarse en su página web oficial.

eclipse sol / Archivo

Gafas homologadas

Además, es importante recordar que mirar un eclipse de sol sin seguir las indicaciones de seguridad puede dañar la vista de forma irreversible, y solo es seguro si se usan sistemas que reduzcan la luz y bloqueen la radiación dañina. Por este motivo, a partir del lunes 3 de agosto la Generalitat y el Gobierno repartirán gafas homologadas de forma gratuita para poder disfrutar de la experiencia sin preocupaciones.

En Catalunya, el Govern distribuirá 150.000 gafas en los 23 puntos de observación habilitados 18 municipios para ver el eclipse. A su vez, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades arrancaron el pasado lunes la campaña "Una vista única. Cuídala" mediante la cual repartirán, junto a la entidad social ONCE, dos millones de gafas homologadas, 1,7 millones por parte de la asociación y 300.000 del Ministerio.

Para conseguirlas se puede hacer de dos maneras: en los centros adscritos a la campaña, que en Catalunya son el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona), el Parc Astronòmic del Montsec, en Àger (la Noguera, Lleida), o en los puntos de venta de lotería de la ONCE.

Un optometrista de la óptica Diferoptics, muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares. / Zowy Voeten

Entre los métodos de observación que no son seguros y que se deben evitar se encuentran:

Gafas de sol.

Películas de fotografía analógica veladas.

Radiografías.

CD.

Cualquier método del cual no se tenga la certeza de que es 100% seguro.

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Tampoco se debe mirar el sol a través de ningún instrumento óptico (cámara de fotos o binoculares, por ejemplo) si no cuenta con el filtro adecuado, que se debe situar siempre delante del objetivo.