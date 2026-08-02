En nivel 4
Una cincuentena de municipios de Ponent y la Catalunya Central están en riesgo extremo de incendio este domingo
Se mantienen cerrados cuatro espacios naturales: Baronía de Rialb, Montse de Rúbies, Montsec d'Ares y Ribera Salada
Última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora
El Cuerpo de Agentes Rurales mantiene activo este domingo el Plan Alfa por riesgo de incendios, con cerca de 50 municipios en nivel 4, el grado máximo de peligro. Todos ellos se concentran en 10 comarcas de Ponent y la Catalunya Central.
Además, otros 220 municipios catalanes permanecen en nivel 3, repartidos en 23 comarcas.
En cuanto al cierre de espacios naturales, este domingo hay cuatro zonas con el acceso restringido, tres menos que el viernes. Se trata de la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares y la Ribera Salada, todas ellas situadas en el Prepirineo leridano.
Entre los municipios afectados por el nivel 4 del Plan Alfa se encuentran Sant Mateu de Bages, en el Bages; Pinós y Torà, en el Solsonès; la Fatarella, en la Terra Alta; Seròs, en el Segrià; Sanaüja, en la Segarra; Flix y Ascó, en la Ribera d'Ebre; Tremp y Abella de la Conca, en el Pallars Jussà; Artesa de Segre, Camarasa y Ponts, en la Noguera, y Coll de Nargó y Oliana, en el Alt Urgell.
Con este nivel de riesgo, el acceso al medio natural está totalmente prohibido y numerosas actividades al aire libre quedan limitadas o directamente suspendidas.
En el nivel 3 se mantienen unos 220 municipios más, distribuidos en un total de 23 comarcas catalanas.
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