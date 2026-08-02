Catalunya afronta otra madrugada de calor intensa en el litoral y Ponent

Catalunya afrontará una nueva madrugada de calor nocturna intensa este lunes, 3 de agosto, especialmente en las comarcas del litoral central, el litoral sur y Ponent, según el aviso actualizado por las autoridades.

La previsión apunta a que las temperaturas se mantendrán anormalmente elevadas durante la noche y apenas ofrecerán descanso después de las horas de mayor calor. La persistencia de mínimas muy altas aumenta el riesgo para la salud, especialmente entre las personas mayores, los bebés, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividad física al aire libre.

El aviso de calor nocturna intensa no se establece a partir de una temperatura única para toda Catalunya. El umbral varía en cada territorio y corresponde al percentil 98 de las temperaturas mínimas nocturnas registradas durante los meses de verano en los últimos 15 años. Esto significa que se trata de valores que solo se superan en aproximadamente el 2% de las noches analizadas.

Noches tropicales y tórridas

Se considera una noche tropical aquella en la que la temperatura mínima no baja de los 20 grados, mientras que se habla de noche tórrida cuando el termómetro permanece por encima de los 25 grados.

Este tipo de situaciones es especialmente habitual en las zonas costeras y urbanas, donde la elevada humedad y el efecto de isla de calor dificultan que las temperaturas desciendan después de la puesta de sol.

La falta de descanso nocturno puede agravar los efectos acumulativos de las altas temperaturas. Por este motivo, se recomienda hidratarse con frecuencia, evitar el alcohol y las comidas pesadas, refrescar las habitaciones durante las horas menos calurosas y prestar atención a las personas más vulnerables.

El julio más cálido desde 1950

El episodio llega después de que julio de 2026 se haya convertido en el mes de julio más cálido registrado en Catalunya desde 1950, por delante de los de 2022 y 2015. Además, se ha situado entre los más secos de la serie histórica.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya, la persistencia de tres episodios de calor durante el mes, con pocos días de tregua entre ellos, y la falta generalizada de precipitaciones han dejado numerosos registros extraordinarios.

La primera mitad del verano de 2026, comprendida entre el 1 de junio y el 15 de julio, también fue la más cálida observada en Catalunya desde que existen series climáticas homogéneas, lo que evidencia la continuidad de las temperaturas excepcionalmente elevadas durante esta temporada.

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Las autoridades recomiendan seguir la evolución de los avisos meteorológicos y llamar al 112 ante cualquier emergencia.