Los bomberos valencianos estallan: "Estamos trabajando como hace veinte años y los incendios han avanzado"

Vehículos "obsoletos", "falta de formación" y medios "escasos" son algunas de las carencias que, según profesionales, padecen los Bomberos y Bomberas Forestales de la Comunitat Valenciana a la hora de intentar hacer frente a los incendios que afectan al territorio y que este verano ya han arrasado miles de hectáreas en el entorno de la valiosa Serra d'Espadà.

Ante esta situación, el delegado sindical de CGT Bombers Forestal del País Valencià, Ferran Edo, en una conversación con Europa Press, ha denunciado la situación "deficitaria" en la que se encuentran y ha reclamado una mayor inversión y más prevención.

Para el bombero, la prevención es la "clave" para conseguir que los incendios no sean "tan virulentos" como lo están siendo estos años, y para ello, ve necesario que se realicen trabajos durante el invierno, se introduzcan "grandes mamíferos o animales salvajes" o se fomente "la ganadería y la agricultura extensiva", ya que, a su juicio, ayudaría a que los incendios forestales tuvieran "menos carga de combustible".

"Hace falta más prevención y más inversión en las zonas boscosas", ha reclamado el bombero, al tiempo que ha afirmado que, si queremos tener bosques y superficies forestales que sean "más resilientes y que no se quemen en los periodos más complicados", se necesita "una buena gestión forestal, recursos y un mundo rural vivo".

Asimismo, ha denunciado la "poca" formación que se les da a los dispositivos de bomberos para hacer frente a estas situaciones de emergencia y ha indicado que "se debería hacer mucha más formación de la que están haciendo para adaptarse a esos nuevos escenarios, a los incendios de sexta generación.

"Estamos trabajando como se trabajaba hace 20, 30 o 40 años y los incendios en estos años han avanzado", ha manifestado Edo, quien ha criticado que las administraciones autonómicas "no" estén invirtiendo lo suficiente y que los bomberos forestales se encuentren con servicios "deficitarios".

"No se toman en serio las emergencias"

En este sentido, ha expuesto que, en cuestiones "tan básicas" como bombas forestales pesadas, la Comunitat Valenciana tiene autobombas de "más de 15 años e, incluso, de más de 20" que "están obsoletas, que no cumplen y están para jubilar". "Falta inversión, una inversión en nuevas tecnologías, en fuego técnico, porque, cuando un incendio está fuera de capacidad de control, ni el agua ni las herramientas manuales son capaces de combatirlo. Muchas veces la única forma para combatirlo es el fuego técnico, y un buen fuego técnico necesita una buena formación y no se nos ha formado en este aspecto", ha aseverado.

Y, en este punto, ha indicado que "hay una serie de cuestiones que tendrían que estar al día en lo que son técnicas de extinción y de recursos, que no lo están", y que esto se debe a que "las administraciones "no" están invirtiendo y "no se toman en serio" el reto que supone la gestión de grandes emergencias".

"Nosotros somos la última línea de contención de ese incendio forestal y, en todo lo que es la extinción, nos encontramos con camiones o vehículos obsoletos, con formación que no se adapta a nuestras necesidades y con una inversión tímida en materiales tecnológicos como drones", ha insistido.

En este sentido, el bombero ha asegurado que esta realidad, no solo pone en peligro a la población civil, sino que también a los propios profesionales: "Nos encontramos con que las unidades muchas veces no cumplen los patrones de seguridad", ha lamentado. "Una maniobra de autoprotección no es lo mismo y no es igual de efectiva con seis componentes que con tres o cuatro componentes", ha criticado, ha advertido.

"La empresa no está al día"

El delegado sindical ha asegurado que estas cuestiones las llevan reclamando "mucho tiempo" a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servicis d'Emergències (SGISE), pero los "cambios constantes" de consellers y de gerentes de recursos humanos hacen que "la empresa no está al día y tenga muchas deficiencias".

Pirocúmulo provocado por el incendio forestal de la Vall d'Uixó. / VICENT IBÁÑEZ

"Eso es una cuestión totalmente política de un gobierno que no ha tenido en cuenta o que no ha hecho todo lo que debería hacer para esta empresa y que el servicio de bomberos forestales estuviera al 100%", ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que desde el cuerpo de bomberos forestales llevan "años advirtiendo y comentándoles las carencias que tiene el servicio, tanto en falta de personal como en falta de medios, como en la adecuación de las bases".

Preguntado por la respuesta de conselleria ante sus demandas, Ferran Edo ha señalado que han tenido reuniones con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en las que hay "buenas palabras", pero la ejecución de las medidas planteadas "tardan mucho".

Cambio climático

Asimismo, ha reflexionado que, si las administraciones y los políticos "no redirigen parte de la economía a todas estas necesidades, y además hay políticos que niegan que hay un cambio climático, lo que están haciendo como sociedad es hacernos más vulnerables a estos desastres naturales".

Interrogado por si sienten preocupación ante partidos políticos que niegan la emergencia climática, Edo --que ha defendido que las políticas antiincendios deben ser "una prioridad"-- ha señalado que, para él, además de "negacionistas", son unos "irresponsables".

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"Lo que está ocurriendo no son situaciones que lleven pasando toda la vida. Yo llevo poco más de 20 años trabajando en incendios forestales y lo que estamos viviendo no lo había visto en los primeros años. En los últimos años es cuando he visto que los incendios se vuelven más virulentos", ha sostenido.