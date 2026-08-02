Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaIAElena ValencianoCortes luzVincent PastoreAvioneta PerúCGPJBarcelonaIncendios
instagramlinkedin

Porta de Sant Miquel

Los Bombers auxilian a un excursionista lesionado en Collbató

El afectado se ha hecho daño en la pierna mientras caminaba y ha tenido que ser auxiliado hasta la ambulancia

Santa María de Montserrat, Monistrol de Montserrat, Barcelona.

Santa María de Montserrat, Monistrol de Montserrat, Barcelona. / Malena_c / Flickr

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lluc Grandia

Collbató
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bombers han tenido que intervenir este mediodía de domingo para socorrer a un excursionista lesionado en el término municipal de Collbató, en el Baix Llobregat. La persona lesionada ha sido atendida por una ambulancia y trasladada al hospital de Martorell.

El aviso se ha dado a las 14.24, cuando una pareja caminaba por la zona de la Porta de Sant Miquel, en pleno parque natural de Montserrat. Uno de los dos se ha hecho daño en la pierna. Aunque era una zona de acceso para las ambulancias, los Bomberos han trasladado una dotación para asistir a la persona afectada y trasladarla hasta el vehículo medicalizado.

Fuente: Regió7

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: 'Es una locura'
  2. Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas
  3. Aviso por tiempo violento en Catalunya: granizo de 2 cm y riesgo de tornados en pleno inicio de agosto
  4. Protección Civil activa la alerta por lluvias fuertes en Catalunya este sábado, que pueden acumular más de 20 litros en 30 minutos
  5. Un terremoto de 4,7 grados causa numerosos daños y al menos 8 heridos leves en Nápoles
  6. Incendios forestales en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas
  7. La AP-7 concentra las principales retenciones hasta el mediodía en la operación salida del 1 de agosto
  8. Los Mossos detienen en Barcelona a un hombre como presunto autor de siete robos violentos a personas mayores

Los Bombers auxilian a un excursionista lesionado en Collbató

Los Bombers auxilian a un excursionista lesionado en Collbató

Munich negocia un ERE para despedir a unos 65 trabajadores en su red de tiendas en España

Munich negocia un ERE para despedir a unos 65 trabajadores en su red de tiendas en España

Los expertos advierten: "En verano, muchas personas retrasan durante semanas dos horas, o incluso más, la hora de acostarse y levantarse"

Los expertos advierten: "En verano, muchas personas retrasan durante semanas dos horas, o incluso más, la hora de acostarse y levantarse"

El Papa pide soluciones de paz y justicia ante la "alarmante situación" en Ceuta

El Papa pide soluciones de paz y justicia ante la "alarmante situación" en Ceuta

El papa León XIV pide soluciones de paz y justicia ante la "alarmante situación" en Ceuta

El papa León XIV pide soluciones de paz y justicia ante la "alarmante situación" en Ceuta

El incendio está estabilizado hasta en un 85% y sigue el confinamiento en los municipios cacereños de de Casas de Millán y Grimaldo

El incendio está estabilizado hasta en un 85% y sigue el confinamiento en los municipios cacereños de de Casas de Millán y Grimaldo

Tercer incendio en un mes en el vertedero de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola (Barcelona)

Tercer incendio en un mes en el vertedero de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola (Barcelona)

Los Mossos rescatan a un nadador temerario frente al Port Olímpic y descubren que es un maltratador en busca y captura

Los Mossos rescatan a un nadador temerario frente al Port Olímpic y descubren que es un maltratador en busca y captura