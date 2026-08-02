Porta de Sant Miquel
Los Bombers auxilian a un excursionista lesionado en Collbató
El afectado se ha hecho daño en la pierna mientras caminaba y ha tenido que ser auxiliado hasta la ambulancia
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Lluc Grandia
Collbató
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Los Bombers han tenido que intervenir este mediodía de domingo para socorrer a un excursionista lesionado en el término municipal de Collbató, en el Baix Llobregat. La persona lesionada ha sido atendida por una ambulancia y trasladada al hospital de Martorell.
El aviso se ha dado a las 14.24, cuando una pareja caminaba por la zona de la Porta de Sant Miquel, en pleno parque natural de Montserrat. Uno de los dos se ha hecho daño en la pierna. Aunque era una zona de acceso para las ambulancias, los Bomberos han trasladado una dotación para asistir a la persona afectada y trasladarla hasta el vehículo medicalizado.
Fuente: Regió7
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