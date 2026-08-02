Apuesta por los drones y la IA: Ribera d’Ebre aspira a convertirse en un 'hub' tecnológico

La comarca tarraconense de la Ribera d'Ebre, que vive principalmente de la energía y la agricultura, aspira a convertirse en un "hub" tecnológico con su candidatura para albergar una gigafactoría de inteligencia artificial, la inversión de 1.500 millones de euros de Submer Group en un centro de datos y su voluntad de atraer empresas fabricantes de drones.

Con una población de algo más de 22.300 habitantes y bañada por el río Ebro, la Ribera d'Ebre tiene una economía muy marcada por la industria energética, con dos centrales hidroeléctricas, en Riba-roja y Flix, y la central nuclear de Ascó.

La comarca ha abierto ahora la puerta a grandes proyectos tecnológicos gracias a su disponibilidad de suelo industrial y a su acceso a la electricidad.

Inversión millonaria

La empresa catalana Submer Group anunció a principios de julio que invertirá 1.500 millones de euros en Flix para crear un centro de datos especializado en inteligencia artificial en los terrenos de las antiguas instalaciones de la empresa química Ercros.

El proyecto será desarrollado por la filial Rubix Data Centers e implicará la creación de 150 puestos de trabajo cualificados cuando esté plenamente operativo.

La previsión de la compañía es que entre en funcionamiento a finales de 2027.

El alcalde de Flix, Francesc Barbero, asegura que el nuevo centro de datos de Submer representa un "punto de inflexión" para la economía del municipio y su tradición industrial. Además, considera que puede generar sinergias con la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova, en caso de que el proyecto acabe concretándose.

Una gigafactoría de inteligencia artificial

Móra la Nova es una de las aspirantes a albergar una de las siete gigafactorías europeas de inteligencia artificial. Su candidatura está impulsada por el Gobierno y por un consorcio público-privado liderado por Telefónica, que prevé una inversión cercana a los 5.000 millones de euros.

El Consejo de Ministros y la Generalitat aprobaron en junio los estatutos de la sociedad que estará detrás de esta infraestructura, prevista en el polígono industrial El Molló.

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica tendrá el 47,99% de la participación; Telefónica, el 15,67%; ACS, a través de AI Infrastructure Development, el 15,67%; el Banco Santander, el 15,67%; Multiverse, el 4%, y la Generalitat, mediante el Incasòl, el 1%.

La Comisión Europea espera que las gigafactorías seleccionadas puedan empezar a construirse durante el primer trimestre de 2027 y que estén plenamente operativas 18 meses después.

Empresas de drones

Por otra parte, Móra d'Ebre, capital de la comarca, trata de captar empresas vinculadas al sector de los drones para que se instalen en su polígono industrial.

El Ayuntamiento asegura que ya ha mantenido reuniones con compañías interesadas, a las que ha ofrecido "apoyo institucional y acompañamiento para facilitar sus proyectos de inversión".

El alcalde, Rubén Biarnés, asegura que "Móra d'Ebre se está posicionando como un entorno adecuado para empresas que quieren crecer, innovar e invertir en un territorio con potencial y compromiso".

Biarnés también destaca que los Fondos de Transición Nuclear son una herramienta indispensable para facilitar la llegada de nuevas empresas.

En la Ribera d'Ebre también está prevista la construcción de una central hidroeléctrica reversible entre La Fatarella y Flix, con una potencia de 1.550 megavatios y capacidad para almacenar 13.000 megavatios hora de energía.

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El proyecto está impulsado por Ebergy 2011 y, en una primera fase, supondría una inversión aproximada de 1.200 millones de euros. Una vez obtenidos los permisos necesarios, las obras podrían comenzar en 2028.