Cortado un carril de la AP-7 cerca de Figueres por un vehículo incendiado

Un carril de la autopista AP-7 está cortado desde las 10.15 horas de este domingo en Cabanes, cerca de Figueres, en dirección norte por el incendio de un vehículo. Según el Servei Català de Trànsit ha explicado que el corte provoca unas retenciones de cinco kilómetros. Entre Cabanes y Llers, la circulación se debe hacer por un solo carril.

Hasta el 31 de julio de este año, según el Servei Català de Trànsit, 80 personas han fallecido en 76 accidentes en la red viaria interurbana de Catalunya. Esta cifra supone un 9% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 88 personas en 82 siniestros. En comparación con 2019, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción, se han registrado 21 víctimas mortales menos, lo que representa una reducción del 21 %.

En cuanto a la red viaria, la siniestralidad mortal continúa caracterizándose por su dispersión, aunque las vías que han registrado un mayor número de víctimas son la AP-7, con 11 fallecidos; la A-2, con 4; y la N-340 y la C-25, con 3 víctimas mortales cada una. Los tipos de accidente más frecuentes han sido las salidas de vía, con 24 casos, y las colisiones frontales, también con 24.

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De las 80 víctimas mortales registradas en estos siete meses, 32 eran motoristas, cinco más que el año pasado. Asimismo, ha habido 9 víctimas mortales entre peatones y 5 entre ciclistas. En conjunto, los colectivos considerados vulnerables suman 46 de las 80 personas fallecidas en accidentes de tráfico este año, lo que supone el 57,5 % del total de víctimas mortales registradas en las carreteras catalanas durante los primeros siete meses de 2026.