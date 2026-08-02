Tráfico
Cortado un carril de la AP-7 cerca de Figueres por un vehículo incendiado
El incidente es en dirección norte y provoca unas retenciones de cinco kilómetros
Catalunya registra 80 fallecidos en accidentes de tráfico hasta julio, un 9 % menos que hace un año
Un carril de la autopista AP-7 está cortado desde las 10.15 horas de este domingo en Cabanes, cerca de Figueres, en dirección norte por el incendio de un vehículo. Según el Servei Català de Trànsit ha explicado que el corte provoca unas retenciones de cinco kilómetros. Entre Cabanes y Llers, la circulación se debe hacer por un solo carril.
Hasta el 31 de julio de este año, según el Servei Català de Trànsit, 80 personas han fallecido en 76 accidentes en la red viaria interurbana de Catalunya. Esta cifra supone un 9% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 88 personas en 82 siniestros. En comparación con 2019, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción, se han registrado 21 víctimas mortales menos, lo que representa una reducción del 21 %.
En cuanto a la red viaria, la siniestralidad mortal continúa caracterizándose por su dispersión, aunque las vías que han registrado un mayor número de víctimas son la AP-7, con 11 fallecidos; la A-2, con 4; y la N-340 y la C-25, con 3 víctimas mortales cada una. Los tipos de accidente más frecuentes han sido las salidas de vía, con 24 casos, y las colisiones frontales, también con 24.
De las 80 víctimas mortales registradas en estos siete meses, 32 eran motoristas, cinco más que el año pasado. Asimismo, ha habido 9 víctimas mortales entre peatones y 5 entre ciclistas. En conjunto, los colectivos considerados vulnerables suman 46 de las 80 personas fallecidas en accidentes de tráfico este año, lo que supone el 57,5 % del total de víctimas mortales registradas en las carreteras catalanas durante los primeros siete meses de 2026.
- La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: 'Es una locura'
- Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas
- Aviso por tiempo violento en Catalunya: granizo de 2 cm y riesgo de tornados en pleno inicio de agosto
- Protección Civil activa la alerta por lluvias fuertes en Catalunya este sábado, que pueden acumular más de 20 litros en 30 minutos
- Un terremoto de 4,7 grados causa numerosos daños y al menos 8 heridos leves en Nápoles
- Incendios forestales en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas
- La AP-7 concentra las principales retenciones hasta el mediodía en la operación salida del 1 de agosto
- Los Mossos detienen en Barcelona a un hombre como presunto autor de siete robos violentos a personas mayores