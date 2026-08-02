Los abogados de Barcelona recibirán atención psicológica gratuita: siete de cada 10 sufren ansiedad

Estrés, ansiedad, insomnio, agotamiento profesional —'burnout'— y fatiga emocional. Estos son algunos de los trastornos psíquicos que pueden sufrir los abogados en su quehacer diario y que no solo alteran su actividad laboral, sino también su vida en general. Es una situación preocupante que ahora aborda el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Los 24.000 abogados de la ciudad de Barcelona y de otras poblaciones colindantes, como L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Badalona, cuentan desde este mes con asistencia telefónica gratuita, prestada por un equipo de psicólogos durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Los estudios publicados en España sobre esta cuestión subrayan que seis de cada diez abogados sufren ansiedad.

El Col·legi ha puesto en marcha este nuevo servicio de apoyo y atención psicológica con el objetivo de promover el bienestar emocional ante situaciones personales o profesionales que puedan generar malestar psicológico. El servicio lo presta la Fundación Salud y Persona, una entidad con amplia experiencia en la promoción de la salud mental. A través de sus programas de atención psicológica y social, ofrece cobertura a seis millones y medio de personas vinculadas a empresas, colegios profesionales, instituciones y colectivos como la Guardia Urbana de Barcelona, la Fundació de Mossos d’Esquadra o La Liga Profesional de Fútbol.

"Los profesionales del Derecho afrontamos diariamente situaciones de alta responsabilidad, plazos estrictos, conflictos personales o económicos de los clientes y una elevada carga emocional derivada de la defensa de estos intereses" — Cristina Vallejo. Decana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Los psicólogos atenderán a los abogados que necesiten algún tipo de ayuda, no solo por experiencias vividas en el ámbito profesional, sino también en el personal y familiar. Este servicio está destinado a los colegiados, es confidencial y no tiene límites de tiempo ni de número de consultas. El acceso es anónimo y se realiza por vía telefónica, mediante una clave de acceso. La puesta en marcha de este servicio se enmarca en la voluntad del Col·legi —que ha enviado una carta a sus colegiados para explicarles la iniciativa— de impulsar medidas orientadas a la prevención y la promoción de la salud mental, con la intención de "contribuir a un ejercicio profesional más saludable y sostenible", según esta institución.

Los conflictos de los clientes

En este sentido, la decana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo, asegura que los profesionales del Derecho afrontan diariamente "situaciones de alta responsabilidad, plazos estrictos, conflictos personales o económicos de los clientes y una elevada carga emocional derivada de la defensa de estos intereses". Ante este contexto, precisa, la institución que preside considera "esencial fomentar una cultura que priorice la salud emocional, promueva la prevención y ofrezca recursos de apoyo". Por ello, se ha impulsado una Comisión de Salud Emocional y se ha firmado el convenio con la Fundación Salud y Persona, cuyos beneficios repercuten en proyectos sociales.

El servicio está destinado a los colegiados, es confidencial y no tiene límites de tiempo ni de número de consultas

La lista de posibles patologías que puede sufrir un letrado en ejercicio es amplia, debido al ritmo acelerado que comporta su profesión. El director general de la Fundación Salud y Persona, Joan Piñol, enumera, además de los trastornos que encabezan esta crónica, otros problemas, como las dificultades para conciliar la vida personal y profesional y la sensación de aislamiento que sufren los abogados de despachos pequeños o que trabajan solos.

Las situaciones que generan un mayor impacto emocional en los abogados también son muy variadas. Según Joan Piñol, van desde la defensa de asuntos con una gran carga emocional, como divorcios, casos de violencia o custodias de menores, hasta la preparación de juicios de enorme trascendencia, el cumplimiento de plazos procesales muy exigentes o el trato con clientes demandantes y agresivos. Otras vivencias que pueden provocar malestar emocional son la frustración cuando una sentencia no es favorable, pese al esfuerzo realizado; la responsabilidad económica sobre el despacho, o la exposición constante al conflicto.

Acudir al psicólogo

¿Cuándo deber acudir un abogado a un psicólogo? Piñol defiende que debe hacerlo cuando aparecen una serie de señales: irritabilidad constante, problemas de sueño, dificultad para desconectar, ansiedad antes de entrar en la sala de juicios o en el lugar donde se practican las declaraciones, falta de ilusión, sensación de agotamiento permanente o conflictos familiares derivados del trabajo. "Lo primero es la necesidad de una ventilación emocional, es decir, la necesidad de hablar. Nosotros no juzgamos, sino que ofrecemos pautas, como técnicas de relajación y respiración, analizamos el motivo y orientamos", relata el director general de la Fundación.

"Se debe acudir al psicólogo cuando se sufre irritabilidad constante, problemas de sueño, dificultad para desconectar, ansiedad antes de entrar en la sala de juicios, agotamiento permanente o conflictos familiares derivados del trabajo" — Joan Piñol. Director general de la Fundación Salud y Persona

La Comisión de Salut Emocional del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona organizará, además, a partir de septiembre, un ciclo de talleres bajo el título 'Cómo ejercer la abogacía sin perder la cabeza'. Los ponentes ofrecerán pautas sobre salud emocional, sobre cómo enfrentarse al estrés y sobre cómo detectar adicciones, ya sea al ordenador, al teléfono, a las drogas o al alcohol. Los expertos responderán también a preguntas clave sobre si el estado emocional puede incidir en el ejercicio de la abogacía, si los profesionales son conscientes de que padecen una situación de estrés o si tienen claras las prioridades de su vida personal y profesional, entre otras cuestiones.

Estudios

En España hay dos trabajos relevantes sobre la salud psíquica de los abogados. Uno de ellos es el informe Lawyers Burnout, elaborado por la Asociación Humanizando la Justicia, que encuestó a cientos de abogados de distintos puntos de España y fue presentado en octubre de 2020. Un 63 % de los encuestados declaró un desgaste profesional alto o muy alto; un 29,8 %, un nivel medio, y un 7,2 %, un nivel bajo.

Por otra parte, el colegio de la abogacía de la capital de España también elaboró en 2024 un informe sobre la salud mental de la profesión, en el que participaron más de un millar de colegiados. Entre las 1.072 personas que contestaron a la pregunta sobre problemas relacionados con el trabajo durante el último año, el 65,7 % respondió sufrir ansiedad; el 46,6%, fatiga; el 43,2%, pensamientos negativos o deprimentes; el 43%, las alteraciones emocionales, y el 23,9%, problemas con las rutinas de sueño.