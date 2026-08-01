Suspensión temporal del espacio Schengen
Tranquilidad entre los pasajeros que vuelan a Italia desde Barcelona: "Voy con el DNI, no he cogido el pasaporte"
Los viajeros con destino al país transalpino aseguran no haber recibido información sobre la suspensión temporal del espacio Schengen entre España e Italia y confían en poder viajar con normalidad. Una familia recién llegada destaca el gran impacto mediático de la medida impulsada por Giorgia Meloni
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Los viajeros con destino al país transalpino aseguran no haber recibido información sobre la suspensión temporal del espacio Schengen entre España e Italia y confían en poder viajar con normalidad. Una familia recién llegada destaca el gran impacto mediático de la medida impulsada por Giorgia Meloni.
Barcelona.– Los pasajeros que este sábado tenían previsto volar desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat hacia distintos destinos de Italia afrontaban el viaje con tranquilidad, pese al anuncio de la suspensión temporal del espacio Schengen entre España e Italia decretada por el Gobierno italiano.
"Voy con el DNI, no he cogido el pasaporte", explicaba Aleix Vila, que viajaba a Milán antes de desplazarse en coche hasta Suiza para reencontrarse con un amigo. El joven aseguraba que su compañía aérea no le había comunicado ninguna información relativa a la medida adoptada por el Ejecutivo de Giorgia Meloni.
Según relató, la única comunicación recibida por parte de la aerolínea hacía referencia a la huelga convocada por el personal de tierra, facturación y embarque de Groundforce, para confirmar que el conflicto laboral no afectaría a su vuelo.
Entre los viajeros también se encontraba Rodrigo Orozco, que acababa de regresar de un crucero familiar por la costa italiana. A su llegada a Barcelona explicó que durante su estancia la decisión del Gobierno italiano había tenido un amplio seguimiento informativo en los medios de comunicación del país.
Pese a la incertidumbre generada por la suspensión temporal de Schengen, en la terminal de El Prat predominaba la normalidad. La mayoría de pasajeros aseguraban desconocer los detalles de la medida y confiaban en que el Documento Nacional de Identidad (DNI) fuera suficiente para completar el viaje sin incidencias.
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