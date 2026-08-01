Rescatados dos tripulantes heridos tras caer al mar desde una embarcación de alquiler en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han rescatado a dos tripulantes de una embarcación de alquiler que han resultado heridos al caer al agua frente a la costa de Barcelona.

Según ha informado la policía catalana en su cuenta de X, los dos tripulantes navegaban frente al litoral de Barcelona cuando han caído de la embarcación, por causas que se están investigando, y han sido rescatados por efectivos de la Unidad Subacuática de los Mossos d'Esquadra.

Noticias relacionadas

🚨 Rescatats dos tripulants d’una embarcació de lloguer al litoral de Barcelona per la Unitat Subaquàtica, ferits en caure a l’aigua.



La Policia Marítima els ha evacuat al port, on el @semgencat ha atès un dels afectats i l’ha traslladat a l’hospital. pic.twitter.com/ULGGKdXCix — Mossos (@mossos) August 1, 2026 Tweet sobre el rescate de dos tripulants d’una embarcació de lloguer al litoral de Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La Policía Marítima ha evacuado a los heridos hasta el puerto de la capital catalana, donde han sido atendidos por personal del Sistema de Emergencia Médicas (SEM), que ha trasladado a uno de ellos al hospital.