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Rescatados dos tripulantes heridos tras caer al mar desde una embarcación de alquiler en Barcelona

Rescatados dos tripulantes de una embarcación heridos al caer al mar en Barcelona

Rescatados dos tripulantes de una embarcación heridos al caer al mar en Barcelona / Mossos d'Esquadra

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EFE

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Los Mossos d'Esquadra han rescatado a dos tripulantes de una embarcación de alquiler que han resultado heridos al caer al agua frente a la costa de Barcelona.

Según ha informado la policía catalana en su cuenta de X, los dos tripulantes navegaban frente al litoral de Barcelona cuando han caído de la embarcación, por causas que se están investigando, y han sido rescatados por efectivos de la Unidad Subacuática de los Mossos d'Esquadra.

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Tweet sobre el rescate de dos tripulants d’una embarcació de lloguer al litoral de Barcelona.

La Policía Marítima ha evacuado a los heridos hasta el puerto de la capital catalana, donde han sido atendidos por personal del Sistema de Emergencia Médicas (SEM), que ha trasladado a uno de ellos al hospital.

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