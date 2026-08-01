Protección Civil activa la alerta por lluvias fuertes en Catalunya este sábado, que pueden acumular más de 20 litros en 30 minutos

Protección Civil ha activado este sábado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (INUNCAT) en fase de alerta, debido a la previsión de lluvias intensas a partir de esta tarde.

El Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) informa de una probabilidad de precipitaciones con una intensidad superior a 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las Tierras del Ebro y en el Prepirineo y Pirineo oriental. Se prevé que los chubascos vayan acompañados de tormentas, rachas muy fuertes de viento y, de forma local, granizo.

En este sentido, se pide extremar la prudencia en los desplazamientos y en las actividades al aire libre, así como mantenerse informado sobre las previsiones y la evolución de las precipitaciones a través del propio SMC y consultar el estado del tráfico.

Por otra parte, Protección Civil ofrece una serie de medidas de prevención en caso de lluvias torrenciales repentinas. En casa, recomienda limpiar los sumideros y bajantes para que el agua pueda evacuarse con normalidad y, si entra agua en las plantas bajas, subir a pisos superiores y llamar al 112 si se necesita ayuda.

Asimismo, se recomienda alejarse de ríos, arroyos y barrancos y, en ningún caso, intentar cruzarlos, aunque lleven poca agua, ya que las crecidas pueden producirse de forma repentina. Tampoco se deben atravesar zonas inundadas, aunque parezca que solo haya unos pocos centímetros de agua.

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Como recomendación general en las zonas con avisos por lluvias intensas en poco tiempo, se pide evitar los desplazamientos y no utilizar el vehículo privado.