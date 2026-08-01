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Un profesor de autoescuela advierte a los conductores: "A partir del 1 de octubre de 2026, cambian las normas de tráfico en España"

El profesor asegura que se trata del mayor cambio vivido en décadas

Confirmado por la DGT: la nueva norma para adelantar a los ciclistas entra en vigor este octubre

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Cristian Miguel Villa

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Las normas de tráfico cambiarán considerablemente a partir del 1 de octubre de 2026. Así lo ha advertido un profesor de autoescuela, que define la reforma como la mayor transformación normativa que ha presenciado durante sus últimos 20 años de profesión.

Estos son algunos de los grandes cambios que llegan el 1 de octubre

Lo verdaderamente sorprendente es que si bien es cierto que aquellos que se están sacando el carné de conducir a día de hoy se encontrarán con preguntas nuevas, la novedad afecta sobre todo a quienes ya tienen el carné.

No, no será necesario volver a realizar ningún examen teórico ni nada similar. Sin embargo, llegan nuevas normas que, de no conocerlas, pueden implicar sanciones serias. Una de estas, por ejemplo, tiene que ver con los ciclistas.

Hasta ahora, al adelantar a un ciclista resultaba fundamental mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros. A partir del 1 de octubre, cuando el adelantamiento se realice fuera de poblado, el conductor también deberá reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite aplicable en ese tramo. En determinados supuestos será necesario, además, realizar un cambio completo de carril.

Los usuarios de patinetes eléctricos también tendrán nuevas obligaciones. Además de utilizar casco, cuando circulen entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones de visibilidad reducida deberán llevar algún elemento luminoso o reflectante que permita distinguirlos desde una distancia mínima de 150 metros.

REPORTAJE CICLISTAS BICICLETAS PELIGROS EN LA CARRETERA CON CICLISTAS DE SILLEDA

REPORTAJE CICLISTAS BICICLETAS PELIGROS EN LA CARRETERA CON CICLISTAS DE SILLEDA / BERNABE / JAVIER LALIN / VIGO

En cuanto a las motocicletas, deberán incluir un chaleco reflectante entre su equipamiento obligatorio. No obstante, esto no significa que todos los motoristas deban llevarlo puesto al circular de noche: deberán utilizarlo cuando bajen del vehículo y ocupen la calzada o el arcén de una vía interurbana.

Estos son solo algunos de los ejemplos más llamativos en cuanto a los cambios de normativa que entran en vigor llegado el 1 de octubre, pero el profesor de autoescuela lo advierte: hay que ponerse al día sí o sí.

Control de usuarios de patinetes eléctricos por parte de la policía local en Córdoba

Control de usuarios de patinetes eléctricos por parte de la policía local en Córdoba / A.J. GONZÁLEZ

Los cambios que llegan a la circulación no se tratan de medidas menores; son novedades de peso cuya infracción puede generar problemas graves, sobre todo en forma de sanciones económicas. Y la única forma de evitar un problema es estando informado sobre ello.

Todos los cambios que llegarán a partir de la mencionada fecha han sido recogidos por el BOE publicado el pasado 26 de junio. En el documento se especifican los cambios señalados por el profesor de autoescuela, pero también muchos otros que cambiarán la forma en la que conducimos.

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Así que, en definitiva, toca repasar (como mínimo) los cambios más importantes de esta nueva era de la circulación. Con más de dos meses por delante, por lo menos han dado tiempo suficiente a los ciudadanos para que se familiaricen con las principales novedades.

Fuente: Sport

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