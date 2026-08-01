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Operación salida de agosto 2026, última hora en directo | Primeras retenciones en varios puntos de la AP-7 a primera hora de este sábado
Este viernes, 31 de julio, ha arrancado el dispositivo especial de la Operación Salida de verano del mes de agosto . EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras.
Retenciones en la AP-7 este sábado
La AP-7 está concentrando los principales problemas de tráfico en primera hora de la operación salida de agosto. Hasta las 10 de la mañana, destacan los 11 km de retención entre Gelida y Catellbisbal, en sentido sur, así como 6,5 km de retención entre Freginals y Amposta, donde se ha cortado un carril por la retirada de un vehículo.
Quedan 3 carreteras cortadas
La GI-513 abre al tráfico entre Cornellà del Terri – Vilademuls y ya solo quedan tres carreteras cortadas, todas por el incendio de la Bisbal:
- C-66 Palafrugell
- GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
- GIV-6612 Llagostera – Calonge
Cuatro carreteras cortadas por el incendio en la Bisbal
Cuatro vías cortadas
- C-66 Palafrugell
- GI-513 Cornellà del Terri – Vilademuls
- GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
- GIV-6612 Llagostera – Calonge
La GIV-5132 entre Banyoles y Vilademuls se ha abierto al tráfico
La AP-7 concentra las principales retenciones
Con motivo de la primera operación salida del verano, la AP-7 concentra las principales complicaciones de tráfico de la jornada. A esta hora, se registran 8 kilómetros de retenciones en sentido Girona entre Montmeló y Santa Perpètua de Mogoda. En sentido Tarragona, la circulación es muy lenta con 10 kilómetros de colas entre Castellví de Rosanes y Castellbisbal, mientras que entre Barberà del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda también se mantiene una circulación intensa. Además, un accidente entre Castellbisbal y Martorell, en sentido Girona, obliga a cortar un carril y provoca 2 kilómetros de congestión.
Inés Sánchez
Trànsit reitera no desplazarse a la Costa Brava desde Barcelona
Ante el avance del fuego de la Bisbal y el fuerte viento que sopla en la zona, Protecció Civil ha pedido a la población del àrea Metropolitana que "tenía previsto desplazarse hacia las zonas del Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany que posponga el desplazamiento, para facilitar las tareas de extinción de los incendios forestales activos", ha escrito Protecció Civil en la red social 'X'.
Los Bombers también recomiendan "evitar los desplazamientos a la zona costera del Baix Empordà durante el día de hoy a causa del incendio", y explican que "la descongestión de las carreteras es esencial para garantizar una respuesta efectiva de los servicios de emergencias".
Principales retenciones
- AP-7 con retenciones en Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Castellbisbal, Castellví de Rosanes y Subirats
- Área Metropolitana de Barcelona: A-2, B-23, C-32, C-58 y C-60
- Girona: C-31 en Calonge en dirección a Palafrugell
Pablo Gallén
La Generalitat abre la puerta a recuperar los peajes en carreteras de alta capacidad en dos o tres años
La Generalitat ha abierto la puerta a recuperar los peajes en las vías de alta capacidad en un plazo de dos o tres años si se alcanza un acuerdo político y con el conjunto del Estado. El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha defendido este viernes que un sistema de pago por uso podría contribuir a conservar la red viaria y a distribuir mejor el tráfico, especialmente el de camiones, entre la AP-7 y las carreteras paralelas.
Las carreteras cortadas por los incendios
Tramos cortados por los incendios en Catalunya:
- GI-513 Cornellà del Terri – Vilademuls
- GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
- GIV-5132 Banyoles – Vilademuls
- GIV-6612 Llagostera – Calonge
- C-66: Palafrugell
Protecció Civil pide no desplazarse a las zonas de los incendios
Los incendios en la Bisbal de l'Emporda y Pla de l'Estany complican la primera operación salida del verano. "Se pide a la población del Área Metropolitana que tenía previsto desplazarse hacia las zonas del Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany que posponga el desplazamiento, para facilitar las tareas de extinción de los incendios forestales activos", ha escrito Protecció Civil en la red social 'X'.
16 kilómetros de retenciones en la Ronda Litoral
La Ronda Litoral acumula 16 kilómetros de retenciones en Santa Coloma de Gramenet, donde un accidente ha obligado a cortar un carril cortado desde las 12 horas, pero que ya ha sido reabierto al tráfico. Trànsit ha detallado que hay colas desde la Zona Franca.
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