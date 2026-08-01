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Operación salida de agosto 2026, última hora en directo | Primeras retenciones en varios puntos de la AP-7 a primera hora de este sábado

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Este viernes, 31 de julio, ha arrancado el dispositivo especial de la Operación Salida de verano del mes de agosto . EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras.

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Directo | Primeras retenciones en varios puntos de la AP-7 a primera hora de este sábado

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