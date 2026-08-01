Operación salida de agosto 2026, última hora en directo | Primeras retenciones en varios puntos de la AP-7 a primera hora de este sábado

Trànsit reitera no desplazarse a la Costa Brava desde Barcelona

Ante el avance del fuego de la Bisbal y el fuerte viento que sopla en la zona, Protecció Civil ha pedido a la población del àrea Metropolitana que "tenía previsto desplazarse hacia las zonas del Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany que posponga el desplazamiento, para facilitar las tareas de extinción de los incendios forestales activos", ha escrito Protecció Civil en la red social 'X'.

Los Bombers también recomiendan "evitar los desplazamientos a la zona costera del Baix Empordà durante el día de hoy a causa del incendio", y explican que "la descongestión de las carreteras es esencial para garantizar una respuesta efectiva de los servicios de emergencias".