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Crisis de Ceuta

Normalidad en La Jonquera, tras el anuncio del refuerzo policial francés en la frontera

El Gobierno francés descarta suspender la participación de España en el espacio Schengen y subraya la cooperación en control migratorio

Francia ordena reforzar el control de la frontera con España por la llegada masiva de migrantes a Ceuta

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EFE

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París
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El paso fronterizo de La Jonquera (Alt Empordà) vive este sábado una jornada de total normalidad, con la presencia visible de efectivos policiales franceses, después de que el gobierno de ese país anunciara que iba a reforzar con 334 agentes los puestos fronterizos con España tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

El despliegue de los agentes franceses no ha afectado hasta ahora la fluidez del tráfico en la autopista AP-7, principal vía de comunicación entre ambos países.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha confirmado este sábado el refuerzo del dispositivo, que Francia ya anunció ayer, y ha subrayado que no hay razón para suspender la participación de Schengen a España, con la que la cooperación en materia de control de la inmigración irregular es "muy, muy buena".

La presencia de efectivos de la policía francesa era esta mañana visible en el paso de El Pertús, en la frontera de la AP-7, principal vía de comunicación de España con Europa.

Núñez, a quien le han preguntado sobre las consecuencias de la crisis de Ceuta durante una comparecencia ante los medios sobre la situación de los incendios en Francia, ha puntualizado que lo que hay que hacer es aplicar lo más pronto posible el pacto de asilo e inmigración, que entró en vigor el 2 de junio pasado, pero que necesita instrumentos jurídicos para su concreción.

A la cuestión de si habría que suspender la participación de España en el espacio Schengen de libre circulación de personas en Europa, el ministro francés ha respondido de forma tajante: "En absoluto".

"Tenemos una cooperación con España que es importante", ha señalado antes de dar una cifra para ilustrarlo. En concreto, ha dicho que cuando Francia arresta a migrantes en situación irregular cerca de la frontera española, un 70 % de ellos son readmitidos en España.

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Francia anunció ayer, en respuesta a la crisis de Ceuta, un refuerzo de su dispositivo de vigilancia en las fronteras con España, y el ministro del Interior ha confirmado este sábado que eso se va a traducir en 334 agentes adicionales.

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