Accidente de tráfico
Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim (Castellón)
La autocaravana se habría detenido en el arcén tras sufrir un pinchazo cuando fue alcanzada por el vehículo pesado; el siniestro provoca colas de hasta cuatro kilómetros en dirección Barcelona
Eva Bellido
Una menor de 13 años ha fallecido este sábado en un grave accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en sentido Tarragona, dentro del término municipal de Benicàssim (Castellón).
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias recibió el aviso a las 12.15 horas por una colisión entre una autocaravana y un camión. Según las primeras informaciones, el vehículo familiar se habría detenido en el arcén tras sufrir el pinchazo de una rueda cuando, por causas que se están investigando, fue alcanzado por el camión.
Como consecuencia del fuerte impacto, la autocaravana quedó prácticamente partida por la mitad.
Dos heridas trasladadas al Hospital General de Castellón
En su interior viajaban cuatro personas. Una menor de 13 años falleció en el accidente, mientras que una mujer de 48 años y otra menor de 15 resultaron heridas con politraumatismos. Ambas fueron atendidas por los equipos sanitarios y trasladadas al Hospital General de Castellón.
El cuarto ocupante de la autocaravana, un hombre, resultó ileso y no precisó asistencia sanitaria.
El conductor del camión también salió ileso del siniestro y no necesitó ser atendido.
Hasta el lugar se movilizaron una unidad del SAMU, una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería, efectivos de la Guardia Civil y bomberos.
El accidente obligó a cortar el el carril derecho de la autopista en dirección Barcelona y provocó retenciones de hasta cuatro kilómetros en una jornada especialmente complicada para la circulación, coincidiendo con el 1 de agosto y uno de los días de mayor movilidad del verano.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- Catalunya deja atrás el episodio de calor intenso y entra en prealerta por lluvias y tormentas
- Más de 1.700 agentes, entre Mossos y policías locales, se gradúan en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya
- Naciones Unidas afirma que El Niño podría adquirir una intensidad 'muy fuerte': 'Será como echar leña al fuego en un planeta en llamas
- La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: 'Es una locura'
- Artritis reumatoide, lupus, ataxia de Friedrich... estas son las otras enfermedades que podrían acogerse a la jubilación anticipada
- El juez rechazó alejar de sus hijos a la mujer asesinada en Barcelona tras la denuncia por maltrato de su marido
- Huelga de Rodalies este viernes 31 de julio: servicios mínimos y trenes afectados
- Desalojadas una treintena de personas sin hogar de un asentamiento en Montjuïc