Los Mossos detienen en Barcelona a un hombre como presunto autor de siete robos violentos a personas mayores

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 21 de julio en Barcelona a un hombre de 36 años como presunto autor de siete robos con violencia cometidos en portales y ascensores contra personas de edad avanzada. De hecho, la detención se produjo in fraganti, después de que el individuo intentara cometer un nuevo robo.

El detenido seguía a sus víctimas y accedía con ellas al edificio, actuando de forma repentina en los portales y ascensores, tal y como acredita, al menos, una grabación de las cámaras de seguridad de una de las fincas donde se produjo uno de los robos. El conjunto de los asaltos se habría cometido a lo largo del último año en los distritos barceloneses de Sant Martí, Sant Andreu y L'Eixample, además de otro caso registrado en Malgrat de Mar.

Según informan los Mossos, el 21 de julio de 2026 los investigadores localizaron al sospechoso y establecieron un dispositivo de vigilancia discreta. Durante varias horas observaron cómo seguía a personas mayores en Barcelona, Cornellà y Esplugues de Llobregat con la intención de seleccionar posibles víctimas. En ese momento, se activaron efectivos adscritos al plan Kanpai de la Región Policial Metropolitana Sur, que colaboraron en el operativo. Finalmente, los agentes lo detuvieron después de que intentara robar una cadena de oro a una mujer en el portal de su domicilio, en Barcelona, y tratara de huir corriendo.

La investigación permitió identificar al sospechoso y determinar un patrón de actuación reiterado que ha permitido atribuirle siete hechos en los que las víctimas, principalmente mujeres de entre 61 y 88 años, sufrieron el robo de joyas cuando accedían a los portales de sus edificios o cuando se encontraban en el interior de los ascensores. Tras la detención, la Unidad de Investigación de la comisaría de Horta-Guinardó ha conseguido atribuirle un robo más.

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Los Mossos también trabajan con la hipótesis de que parte de las joyas sustraídas fueron vendidas posteriormente en establecimientos de compraventa de oro y joyas del área metropolitana. El detenido pasó a disposición judicial el pasadó 24 de julio.