La cardióloga Magdalena Perelló desvela el mejor alimento para el corazón: "Baja la presión arterial, reduce el colesterol y combate la inflamación"

La alimentación desempeña un papel clave en la salud cardiovascular y, aunque a menudo se buscan alimentos exóticos o suplementos milagro, algunos de los mejores aliados están al alcance de cualquiera. La cardióloga Magdalena Perelló destaca una verdura muy común en la dieta mediterránea por sus beneficios para el corazón, respaldados por la evidencia científica.

La especialista explica que la "cebolla contiene quercetina", un antioxidante natural que "baja la presión arterial, reduce el colesterol y combate la inflamación" , tres factores estrechamente relacionados con el riesgo de enfermedad cardiovascular. "La tienes en tu cocina y no es exótica ni cara. Tiene un antioxidante natural llamado quercetina con superpoderes", ha detallado.

Los beneficios de la cebolla

Perelló señala que diversos estudios han analizado el impacto de este alimento sobre la salud. Uno de ellos observó que el consumo de cebolla se asoció con una reducción de hasta seis puntos en la presión arterial. Otra investigación concluyó que comer cebolla roja cruda ayudó a "disminuir el colesterol en mujeres con síndrome de ovario poliquístico".

Además de estos efectos, la cebolla aporta potasio, fibra y vitaminas, lo que la convierte en un alimento con un perfil nutricional muy completo y fácil de incorporar a la dieta diaria.

Noticias relacionadas

Un alimento al alcance de todos

Frente a la creciente popularidad de los llamados superalimentos, no siempre es necesario recurrir a productos caros o difíciles de encontrar para cuidar la salud. La cebolla es un ingrediente económico, presente en la mayoría de los hogares y muy versátil en la cocina, ya sea como base de guisos, en ensaladas o en salteados.