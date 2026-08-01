Julio de 2026, el más cálido desde 1950 y uno de los más secos

Julio de 2026 ha sido el más cálido y uno de los más secos desde 1950, manteniendo la tendencia iniciada durante el mes de junio, según el balance mensual del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

"La persistencia de tres episodios de calor durante el mes, con muy pocos días de tregua entre ellos, junto con una falta de precipitaciones casi generalizada, ha dejado numerosos registros extraordinarios en la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)", detalla el Meteocat en un comunicado.

El inicio del verano deja así récords de noches tórridas, temperaturas de 40 °C y rachas secas. Entre otros registros extraordinarios, la estación de Barcelona-Can Bruixa ya iguala el récord anual de 36 noches tórridas, alcanzado durante todo el verano pasado.

El mes de julio que acaba de concluir ha sido «excepcional» desde el punto de vista climático. Los datos de la red de estaciones automáticas del Meteocat indican que ha sido muy cálido en toda Catalunya, especialmente en las zonas más elevadas.

Tres grados por encima de la media en 171 estaciones

En 171 de las 184 estaciones de la XEMA con termómetro, la anomalía de temperatura ha sido igual o superior a 3 °C respecto al periodo de referencia 1991-2020, umbral a partir del cual un mes se considera muy cálido.

Las anomalías más elevadas han superado los 5 °C en zonas del Berguedà, Osona, el Ripollès y la Val d’Aran.

Entre las series centenarias, el Observatori Fabra ha registrado el julio más cálido de sus 112 años de datos, con una anomalía de temperatura superior a los 4 °C. El Observatori de l’Ebre también ha alcanzado la temperatura media de julio más elevada de toda su serie, iniciada en 1905.

Más allá de las temperaturas máximas alcanzadas en algunas zonas, el rasgo más destacado de julio ha sido la persistencia del calor, tanto durante el día como por la noche.

La estación de Barcelona-Can Bruixa ha registrado 26 noches tórridas, superando ampliamente las 21 de julio de 2006, que hasta ahora era el mes de julio con más noches de este tipo. En lo que va de verano, la estación ya iguala las 36 noches tórridas registradas durante todo el verano de 2025.

La estación de Barcelona-el Raval acumula ya 33 noches tórridas este verano, muy cerca de sus máximos históricos. De ellas, 24 se produjeron durante el mes de julio.

Temperaturas extremas también en junio

La frecuencia de las temperaturas extremas también ha sido muy elevada durante junio y julio. Hasta el 31 de julio, 2026 ya se acerca al récord anual de jornadas en las que al menos una estación de la XEMA ha alcanzado o superado los 40 °C, establecido en 2025 con 16 días.

En Lleida, por ejemplo, ya se han registrado 11 días con temperaturas máximas iguales o superiores a los 40 °C durante 2026, frente a los ocho contabilizados durante todo 2025.

Récord de rachas secas

Las precipitaciones también han sido excepcionalmente escasas, según el Meteocat. Cerca de la mitad de las estaciones de la XEMA han acumulado menos de un milímetro de lluvia durante todo julio.

Además, casi la mitad de las estaciones con más de 20 años de registros han vivido el julio más seco de toda su serie.

Este déficit ha sido especialmente relevante en el Pirineo y el Prepirineo, donde el verano suele ser la época más lluviosa del año debido a las tormentas de tarde. La escasa actividad tormentosa de julio también ha provocado que las precipitaciones hayan sido muy inferiores a las habituales. Las rachas secas, iniciadas en algunos casos a mediados de mayo, han alcanzado nuevos récords en varias estaciones de la XEMA. En Gandesa, en la Terra Alta, se han registrado 80 días sin ningún episodio de al menos un milímetro de lluvia, superando el récord de la estación, establecido en 2016.

En Cervera, en la Segarra, con más de 30 años de datos, esta racha ya es la más larga de su serie. Sin embargo, la racha seca más prolongada corresponde a Algerri, en la Noguera, con 88 días consecutivos sin registrar al menos un milímetro de precipitación hasta el 31 de julio. La persistencia de la sequía también ha sido destacable en zonas donde este tipo de situaciones son mucho menos habituales. En puntos de Osona, el Lluçanès y el Berguedà se han registrado cerca de 50 días consecutivos sin precipitaciones significativas.

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En el Santuari de Queralt, en el Berguedà, con más de 20 años de datos, nunca se había observado durante los meses de verano una racha seca superior a los 30 días.