Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

El operativo frena el fuego en Fermoselle (Zamora) con un perímetro estabilizado, pero se complica en Veguellina (León) Los dispositivos que luchan contra los incendios en Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León) han sido capaces de frenar su avance y el asedio a localidades, lo que ha permitido que la mayoría de los evacuados hayan vuelto en la jornada de este viernes a sus hogares, aunque una reproducción registrada a última hora por el viento en Veguellina ha provocado que las llamas sobrepasaran un cortafuegos y avanzaran con rapidez en dirección a la localidad de Moreda. De esta manera, el operativo ha decidido mantener el índice de gravedad 2 en Veguellina y la evacuación preventiva de Moreda, Prado de la Somoza y San Pedro de Olleros.

Sandra Pérez Sánchez Más de 90 efectivos combaten el incendio de Herrera del Duque en nivel 1 peligrosidad Un amplio dispositivo continúa trabajando en el incendio forestal registrado este viernes en el término municipal de Herrera del Duque, que ha obligado a evacuar a 57 empleados de la planta embotelladora de agua de Nestlé Aquarel debido a la proximidad de las llamas. Son 93 los efectivos desplazados hasta la zona para combatir el fuego de nivel 1 de peligrosidad, entre los se encuentran también medios del Servicio de prevención y extinción de Castilla-La Mancha (Infocam) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), además de bomberos del propio Servicio de Prevención y Extinción de Extremadura (Infoex) y de la Diputación de Badajoz.

Ofrecen anticipos sin intereses ni comisiones a los damnificados del incendio de Zamora La cooperativa de crédito Caja Rural de Zamora ha anunciado que dará anticipios de ayudas e indemnizaciones de la Junta de Castilla y León, sin el cobro de ningún tipo de interés ni de comisiones, a los damnificados del incendio forestal de Fermoselle (Zamora). La entidad ha anunciado esta medida, que ofrecerá a todas las personas damnificadas, tanto si son clientes de Caja Rural como si no, y para ello pondrá en marcha una línea especial de anticipios con la que pretende apoyar a las personas, explotaciones agrarias, autónomos y empresas afectados por el incendio que asola desde el pasado miércoles la comarca zamorana de Sayago. Con esta medida, facilitará a los afectados liquidez inmediata para afrontar los primeros gastos y comenzar cuanto antes la recuperación de los daños sufridos, ha indicado Caja Rural de Zamora en un comunicado.

José Luis García Nieves Llorca anuncia 67 millones en ayudas a los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado tras el pleno del Consell de este viernes un paquete de ayudas de 67 millones para los afectados y para paliar los daños del incendio de la Vall d'Uixó. En concreto, serán 12 millones en ayudas directas para autónomos, comercios y empresas con trabajadores, también agricultores, ganaderos y apicultores, y en general para todos los que han sufrido daños, vehículos incluidos. "Una ayuda no solo es reparar daños, es ayudar a recuperar proyectos de vida", ha señalado Llorca desde el Palau de la Generalitat.

Lluís Pérez El incendio de la Vall d'Uixó calcina el 12 % del Parque Natural de la sierra de Espadán El incendio de la Vall d'Uixó, que encara su séptimo día activo, ha quemado una superficie total de 9.599 hectáreas. Es el último dato provisional ofrecido por la Generalitat Valenciana. De estas, un 40 %, unas 3.800 pertenecen al Parque Natural de la sierra de Espadán, el gran pulmón verde de la provincia de Castellón y el segundo parque natural más extenso de la Comunitat Valenciana; hay 17 en total. De hecho, este enclave natural ha visto como un 12 % de su superficie, que asciende a 31.180 hectáreas, ha sido pasto de las llamas, un dato ofrecido este viernes por la mañana por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración de la reunión del Cecopi.

Artana, el municipio más afectado por el fuego El incendio ha arrasado 9.568 hectáreas con un perímetro de 89 kilómetros cuadrados. El balance señala al municipio de Artana como el término más afectado con un total de 3.160 hectáreas calcinas, de las cuales 2.705 son de masa forestal.

Todos los vecinos vuelve a sus casas El incendio se da por estabilizado y, asimismo, el Cecopi ha levantado la evacuación en los dos municipios que aun seguían fuera de sus casas. Los vecinos de Eslida y Artana podrán volver a sus hogares después de siete días. Son los 2.800 últimos de los casi 16.000 que fueron evacuados debido a las llamas.

Estabilizado el incendio en la Vall d'Uixó La buena evolución de las últimas horas ha hecho que el incendio se haya dado por "estabilizado" como acaba de comunicar el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reuniuón del Cecopi celebrada esta tarde. La cifra de hectáreas calcinadas es actualmente de 9.568 con un perímetro de 89 kilómetros cuadrados aproximadamente.

Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y se estudia el regreso de los desalojados a sus casas La situación del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha mejorado esta noche, por lo que se estudia la posibilidad de que en las próximas horas puedan volver a sus casas los vecinos de algunos de los catorce pueblos desalojados y se levante el confinamiento en los dos con esa medida. Igualmente, si la evolución es positiva podrían reabrirse al tráfico la carretera autonómica y las tres carreteras provinciales que están cortadas desde que el pasado miércoles se inició el fuego, según ha avanzado este viernes el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.