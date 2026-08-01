La Guardia Civil cierra la unidad de submarinistas de rescate en la Costa Brava, el lugar con más inmersiones de España: "Es una locura'"

Varios alcaldes de la Costa Brava se oponen a la supresión de la unidad de submarinistas de rescate de la Guardia Civil en Girona, la zona con más inmersiones e incidentes de España. La cúpula del instituto armado ha decidido que Barcelona se haga cargo de la costa de Girona. El alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha enviado cartas al Gobierno español solicitando que rectifique: “La supresión del GEAS de Girona es una ‘bestiesa’ (una locura, en catalán)”, afirma en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El Grupo Especial de Actividades Subacuática (GEAS) de Girona está ubicado en L’Estartit, que pertenece al municipio de Torroella (Baix Empordà), desde hace casi tres décadas. “Solo desde este puerto se gestionan alrededor de 70.000 inmersiones anuales. No podemos olvidar que les Illes Medes es uno de los principales destinos mundiales de buceo”, explica el alcalde Colomí, en una misiva que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha respondido defendiendo la decisión de cerrar la base de Girona. Los motivos para suprimirla, subrayan las fuentes consultadas por este diario, son “internos” y “no políticos”: los Mossos d’Esquadra, que continúan desplegando su unidad marítima, aún no pueden actuar como policía judicial en el mar.

“Calonge (Baix Empordà) está absolutamente en contra del traslado del GEAS a Barcelona”, subraya el alcalde de este municipio, Jordi Soler (Junts), por su parte. “Estamos muy contentos con la labor del GEAS de L’Estartit, siempre que los hemos necesitado, hemos podido contar con ellos”, reitera. “Somos varios ayuntamientos de la zona que hemos elevado nuestra queja ante esta decisión”, añade también Maite Selva (Junts), alcaldesa de Begur (Baix Empordà). “Por supuesto que estamos en contra del traslado del GEAS a Barcelona, perdemos un servicio que es importante para nuestro territorio”, concluye el alcalde de L’Escala (Alt Empordà), Josep Bofill (PSC).

El alcalde Colomí, que gobierna en Torroella gracias a un pacto con ERC, concluye su carta enviada a la directora general González aseverando que cerrar la base de Girona “no mejora el servicio, lo debilita” y “no responde a la realidad de la Costa Brava”. Para los alcaldes, perder el GEAS de L’Estartit supone, sobre todo, que el tiempo de respuesta ante una emergencia que pueda darse en su municipio pase de pocos minutos a más de dos horas.

Más actividad por el calor

Este verano la afluencia de bañistas, embarcaciones recreativas y submarinistas ha vuelto a aumentar debido a las altas temperaturas. En consecuencia, los incidentes en la Costa Brava, más de 200 kilómetros de playas distribuidas entre Blanes y Portbou, también se han incrementado. El único submarinista que sigue operativo en L’Estartit ha participado en la recuperación de cuatro cadáveres este 2026.

En total, señalan fuentes del GEAS, cada año se producen más de 200.000 inmersiones en la Costa Brava. Es el lugar de más actividad subacuática en España. Una de las razones esgrimida por el estado mayor de la Guardia Civil –el alto mando– para defender que la base del GEAS en Barcelona asuma la protección de las playas de Girona es que en los últimos años los submarinistas de L’Estartit apenas han sido activados. Un argumento que no es cierto, subrayan otras fuentes del propio cuerpo policial, que muestran datos que prueban que los servicios prestados en el agua han sido numerosos.

Entre los servicios más recientes destacan el salvamento de una familia de holandeses que habían volcado con su velero en L’Estartit, el hallazgo de un fardo de droga, la desactivación de un proyectil en el Cap de Creus, la investigación y esclarecimiento de una muerte en una playa de Begur o la recuperación de los cuatro cuerpos de submarinistas ahogados este 2026.

Escasez de agentes

El proceso de formación y selección de los miembros de los GEAS es complejo y cada vez resulta más complicado contar con agentes de la Guardia Civil dispuestos a trabajar en Catalunya y, más aún, en L’Estartit, un lugar que está a dos horas de Barcelona.

En los últimos años, el grupo de Girona ha estado integrado por solo dos agentes. Pero uno de ellos, el cabo primero Fernando Aguirre, uno de los submarinistas más experimentados del cuerpo, fue prejubilado de este servicio de manera forzosa al no poder cumplimentar los trámites de renovación por un problema informático.

Aguirre ha reclamado su readmisión, pero la Guardia Civil ha desoído sus peticiones. Actualmente, el cabo primero, que ha denunciado su prejubilación por la vía administrativa y se encuentra a la espera de la resolución judicial, ya no trabaja en el GEAS. Sin Aguirre, la base de L’Estartit lleva meses operando con un único efectivo.

Cierre de la base

Este submarinista está de guardia los siete días de la semana y debe apoyarse en colaboraciones con los Bombers de la Generalitat, los Mossos d’Esquadra, policías locales o de barcas de particulares para poder desplazarse con seguridad hasta el lugar de las búsquedas o salvamentos. El plan de la Guardia Civil para este buzo es ordenarle que cierre la base de L’Estartit próximamente y trasladarlo a Barcelona.

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