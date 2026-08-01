Sucesos
Dos heridos leves por una fuga de amoniaco que ha obligado a desalojar una empresa de Vilamalla (Girona)
El incidente ha obligado a activar en fase de alerta el plan de emergencias PROCICAT
Una fuga de amoniaco en una fábrica de procesados de harina de Vilamalla (Alt Empordà) ha obligado a evacuar este sábado a todos los trabajadores de la empresa. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha tenido que atender a 9 personas, 2 de las cuales han sido trasladadas a hospitales cercanos en estado leve.
El teléfono de emergencias ha recibido el aviso de los trabajadores de la empresa a las 11:04 horas por una fuga en una válvula exterior de la planta de Panamar Bakery, una marca especializada en la elaboración de productos de panadería y bollería congelada. En la fábrica, según fuentes oficiales, el amoniaco se libera de forma vaporizada y el caudal de la fuga ha disminuido de manera significativa desde el inicio del incidente.
La empresa está situada en la calle Castelló del polígono industrial Empordà Internacional de Vilamalla. El suceso ha obligado a activar en fase de alerta el plan de emergencias PROCICAT.
Ocho dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado al lugar de los hechos y trabajan para controlar la fuga de amoniaco, que ha movilizado a efectivos de distintos equipos de emergencias. La evacuación del personal trabajador del centro se ha realizado "como medida preventiva".
Precisamente, el SEM lo considera como un "incidente relevante" y ha activado 5 ambualancias y 1 equipo conjunto con los Bombers. Según la cifra provisional de atendidos, se han realizado 9 asistencias en el lugar, de las cuales 2 han sido a personas que han requerido traslado al hospital, ambos es estado leve: una de ellas al Hospital de Figueres, y la otra, al Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.
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