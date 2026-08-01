¿Cómo se verá el eclipse desde Barcelona, Madrid o Cádiz? Así se oscurecerá el cielo fuera de la franja de totalidad

El próximo 12 de agosto, España se convertirá en una tribuna privilegiada para admirar un eclipse total de sol. Este espectacular fenómeno astronómico, que destaca como el primero en más de un siglo que se deja ver en la península Ibérica, será visible en todo su esplendor en 32 provincias situadas en la "franja de la totalidad" que, en este caso, atraviesa desde Galicia hasta Catalunya, Comunitat Valenciana y Baleares pasando por amplias zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. En todos estos puntos, el eclipse dejará más de un minuto de oscuridad total y, además, permitirá ver fenómenos como la espectacular corona que rodea a nuestro astro rey. ¿Pero qué pasa en todas aquellas ciudades que no están situadas en la franja privilegiada del eclipse? ¿Cómo se verá este fenómeno desde Barcelona, Madrid o Sevilla? Según explica el astrónomo Jordi Núñez, la "mala noticia" es que en estos puntos 'periféricos' se verá el eclipse de forma parcial. La "buena noticia" es que, en muchos casos, el eclipse se verá al 99%. Y eso es, de por sí, motivo suficiente para salir a disfrutar del espectáculo.

Descripción de cómo se verá el eclipse en España.

Según los cálculos del 'visor de eclipses' creado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tanto Barcelona como Madrid, las dos ciudades más pobladas de España, que suman más de cinco millones de habitantes, están justo a las puertas de la "franja de totalidad" del eclipse. Esto significa que no presenciarán la oscuración total del sol y, por lo tanto, no vivirán ese minuto mágico en el que la luz solar se desvanece tras la silueta lunar. Pero, por suerte, debido a que se encuentran muy cerca de las zonas de totalidad, en ambas ciudades se disfrutará de una buena visión de este evento. En Barcelona, el eclipse alcanzará el 99,82% y se alargará durante 1 hora y 45 minutos desde el primer "contacto" de la sombra lunar sobre el sol hasta el momento de oscuración máximo y, finalmente, el fin del juego de sombras. En Madrid, en cambio, se estima que el oscurecimiento del sol alcanzará el 99,97% en un evento que se alargará durante 1 hora y 47 minutos.

Gráfico que muestra cómo se verá en Barcelona, provincia de Barcelona, el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026

"En las localidades situadas en la franja de totalidad se vivirá un eclipse total en todo su esplendor. En el resto del territorio, lo que se verá es un eclipse parcial muy espectacular pero que no alcanzará la oscuración completa del disco solar", afirma Núñez, catedrático de Astronomía en la Universitat de Barcelona (UB) y director del Observatori Fabra. Según explica el especialista, en muchas ciudades españolas situadas en la 'periferia' de la franja de la totalidad se vivirá el eclipse al 95% o 99% en función de su situación geográfica.

"En las localidades situadas en la franja de totalidad se vivirá un eclipse total en todo su esplendor. En el resto del territorio, lo que se verá es un eclipse parcial muy espectacular pero que no alcanzará la oscuración completa del disco solar" Jorge Núñez — Astrónomo

"Ese 1% de diferencia parece poco pero, en el caso de un evento así, es extremadamente importante porque indica que la luz solar aún tiene un cierto margen de escapatoria y que, por lo tanto, no se produce la oscuración total tan característica de los eclipses totales ni se pueden observar con la misma claridad fenómenos como la corona solar", comenta el científico en una entrevista con EL PERIÓDICO. Aun así, afirma, la espectacularidad del evento invita a cualquiera que se encuentre en España a mirar al horizonte durante la tarde del 12 de agosto. "Será un espectáculo único", vaticina Núñez, quien, a su vez, recuerda que también desde la 'periferia' del eclipse se necesita utilizar gafas homologadas para ver el espectáculo.

Gráfico que muestra cómo se verá en Madrid, comunidad de Madrid, el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026

El gran reto para observar el eclipse desde ciudades como Barcelona y Madrid será encontrar un lugar con vistas despejadas y buena visibilidad hacia el oeste, ya que, según advierten los astrónomos, este eclipse se producirá muy cerca del atardecer en un momento en que el sol ya está muy bajo. En la práctica, esto implica elegir un punto desde el que la esfera solar pueda verse con claridad alrededor de las 20:30 y asegurarse de que no existan edificios, montañas o cualquier otro obstáculo que bloquee la línea de visión. Es por eso que, a tan solo unos días para la llegada de este evento, los especialistas aconsejan buscar lugares desde donde ver el atardecer para asegurar así que el fenómeno puede visualizarse correctamente. El sol no está aún en la trayectoria exacta que seguirá el día del eclipse pero conforme se acerque la fecha sí se irá situando en su escenario definitivo.

Gráfico que muestra cómo se verá en Sevilla, provincia de Sevilla, el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026

En la ciudad de Barcelona, la orografía del terreno dificultará la observación del eclipse. La presencia de Collserola y del Tibidabo provoca que el sol quede oculto antes del ocaso debido a la altura de estas montañas, por lo que en muchos puntos no se llegará a ver la fase máxima de este evento. Pero, según afirman los expertos, para ganar visibilidad se recomienda buscar ubicaciones elevadas desde donde poder observar el horizonte hacia el oeste. El Ayuntamiento barcelonés ha designado ya la montaña de Montjuïc, situada a más de 170 metros sobre el nivel del mar, como uno de los principales puntos de observación del eclipse en la ciudad. En el Castell de Montjuïc, por su parte, ha organizado un evento especial para seguir el fenómeno con actividades de divulgación y observación.

Gráfico que muestra cómo se verá en Cádiz, provincia de Cádiz, el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026

En Madrid, el Ayuntamiento ha habilitado un punto de observación oficial en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, para seguir el eclipse con las mejores garantías. Según recoge la plataforma oficial de turismo de la capital, el enclave elegido es el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, un amplio espacio verde situado al noreste de la ciudad que ofrece una buena visibilidad hacia el horizonte y suficiente capacidad para acoger a un gran número de asistentes. El consistorio destaca que el parque dispone de extensas praderas donde los visitantes podrán sentarse o tumbarse con comodidad para contemplar el fenómeno astronómico, además de contar con accesos adecuados y amplias zonas despejadas que reducen la presencia de obstáculos visuales.

En Catalunya, las mejores condiciones para contemplar el eclipse se darán en buena parte de las provincias de Tarragona y en partes de las tierras Lleida, unos territorios situados dentro de la franja de visibilidad total del fenómeno que, en esta ocasión, disfrutarán de unas vistas privilegiadas al eclipse. En Girona, aunque el eclipse también será espectacular, la ocultación del disco solar será ligeramente inferior y solo alcanzará en torno al 98,97% de su máximo. En cambio, en buena parte del litoral catalán, la observación estará más condicionada por el relieve y, por lo tanto, quienes desean verlo desde allí tendrán que buscar lugares elevados o con una panorámica completamente despejada hacia el oeste para esquivar la sombra de las montañas y aprovechar al máximo el espectáculo astronómico. En total, Catalunya ha designado una veintena de puntos de observación oficiales desde donde observar el eclipse con garantías de máxima visibilidad.

Gráfico que muestra cómo se verá en El Pinar de El Hierro, en las islas Canarias, el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026

En ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga o Cádiz, situadas más lejos de la franja de máxima visibilidad del eclipse, el fenómeno seguirá siendo notable aunque con una magnitud menor que en Barcelona o Madrid. En estos puntos, la ocultación del disco solar se situará aproximadamente entre el 92 % y el 95 %, lo que permitirá observar un eclipse parcial muy avanzado pero sin alcanzar las condiciones de las zonas más favorecidas de otros puntos de península.

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Por su posición geográfica, el archipiélago canario será uno de los territorios menos beneficiados por este evento astronómico. Según los modelos de visibilidad, ciudades como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria apenas registrarán una ocultación de entre el 68 % y el 72 %. Allí, el eclipse tendrá un carácter claramente parcial y el descenso de luminosidad será mucho más moderado que en otras regiones, donde el cielo podrá oscurecerse de forma más evidente durante el máximo del fenómeno. Y aun así, será un espectáculo.