Movilidad
Cortada la R3 de Rodalies entre Vic y La Garriga (Barcelona) por una incidencia técnica
Los técnicos de Adif trabajan en la incidencia para solventarla con la mayor brevedad posible
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La circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies ha sido cortada este sábado a mediodía entre las estaciones de La Garriga y Vic por una incidencia en los sistemas de señalización en Figaró (Barcelona).
Según informan Renfe y Adif en sendos mensajes en las redes sociales, se ha establecido un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.
Los técnicos de Adif ya trabajan en el lugar de la incidencia para solventarla con la mayor brevedad posible, indica la empresa.
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