Cortada la R3 de Rodalies entre Vic y La Garriga (Barcelona) por una incidencia técnica

La circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies ha sido cortada este sábado a mediodía entre las estaciones de La Garriga y Vic por una incidencia en los sistemas de señalización en Figaró (Barcelona).

Según informan Renfe y Adif en sendos mensajes en las redes sociales, se ha establecido un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

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Los técnicos de Adif ya trabajan en el lugar de la incidencia para solventarla con la mayor brevedad posible, indica la empresa.