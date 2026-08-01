Catalunya registra 80 fallecidos en accidentes de tráfico hasta julio, un 9 % menos que hace un año

El Servei Català de Trànsit ha publicado los datos provisionales de siniestralidad hasta el 31 de julio de este año y ha constatado que 80 personas han fallecido en 76 accidentes en la red viaria interurbana de Catalunya. Esta cifra supone un 9 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 88 personas en 82 siniestros. En comparación con 2019, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción, se han registrado 21 víctimas mortales menos, lo que representa una reducción del 21 %.

En cuanto a los heridos graves, este año se han registrado 418, una cifra inferior a los 493 del mismo periodo del año pasado, con una reducción del 15 %. Por otro lado, de las 80 personas fallecidas en lo que va de 2026, 68 eran hombres y 12 mujeres. Durante este mes de julio han muerto 13 personas, frente a las 18 del mismo mes del año pasado.

De las 80 víctimas mortales registradas en estos siete meses, 32 eran motoristas, cinco más que el año pasado, y Tráfico destaca además que este colectivo es el que registra un mayor número de fallecidos entre el conjunto de usuarios. Asimismo, ha habido 9 víctimas mortales entre peatones y 5 entre ciclistas. En conjunto, los colectivos considerados vulnerables suman 46 de las 80 personas fallecidas en accidentes de tráfico este año, lo que supone el 57,5 % del total de víctimas mortales registradas en las carreteras catalanas durante los primeros siete meses de 2026.

En cuanto a la red viaria, la siniestralidad mortal continúa caracterizándose por su dispersión, aunque las vías que han registrado un mayor número de víctimas son la AP-7, con 11 fallecidos; la A-2, con 4; y la N-340 y la C-25, con 3 víctimas mortales cada una. Los tipos de accidente más frecuentes han sido las salidas de vía, con 24 casos, y las colisiones frontales, también con 24.

En relación con la edad de las víctimas mortales, la franja que concentra un mayor número de fallecidos es la de 45 a 54 años, con 18 víctimas. También cabe destacar el aumento de las víctimas mortales mayores de 65 años, que han pasado de 12 en los primeros siete meses del año pasado a 19 este año.

Barcelona y Tarragona registran menos víctimas mortales

Por demarcaciones, Barcelona concentra 34 de las 80 víctimas mortales y registra una reducción del 13 % respecto al año pasado. El Baix Llobregat es la comarca que ha registrado más fallecidos, con 8 víctimas.

En la demarcación de Tarragona se han contabilizado 17 víctimas mortales hasta el 31 de julio, cinco menos que en el mismo periodo del año pasado. El Tarragonès ha concentrado 5 fallecidos.

Girona ha registrado 18 víctimas mortales durante estos primeros siete meses, diez más que el año anterior. La Selva es la comarca con mayor número de fallecidos, con un total de 6.

En cuanto a Lleida, 11 personas han perdido la vida en la red viaria, ocho menos que en 2025. La Noguera es la comarca leridana con más fallecidos, con un total de 4.

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Por último, ante la elevada movilidad propia del periodo estival de los próximos meses, con un incremento de los desplazamientos tanto de larga como de corta distancia, Tráfico hace un llamamiento a extremar al máximo la prudencia al volante y apela a la corresponsabilidad de todos los usuarios para contener la siniestralidad mortal. Asimismo, recuerda la importancia de tener en cuenta y evitar los principales factores de riesgo, como la velocidad inadecuada, las distracciones y el consumo de alcohol o drogas.