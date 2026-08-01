Movilidad
La AP-7 concentra las primeras retenciones de la operación salida del 1 de agosto
Hay 11 kilómetros de cola entre Gelida y Castellbisbal en sentido sur y otros cuatro entre La Roca del Vallès y Cardedeu
La AP-4 andaluza se prepara para la operación salida en agosto: dos carriles y un arcén para una de las carreteras con más tráfico de España
La AP-7 concentra los principales problemas de tráfico durante las primeras horas de la operación salida de agosto. Hasta las 10.00 horas, destacan los 11 kilómetros de retenciones entre Gelida y Castellbisbal, en sentido sur, así como los 6,5 kilómetros de cola entre Freginals y Amposta, donde se ha cortado un carril para retirar un vehículo.
En la salida del área metropolitana hacia Girona hay dos tramos con retenciones: tres kilómetros entre La Roca del Vallès y Montornès y otros cuatro entre La Roca y Cardedeu. En las rondas de Barcelona se registra un kilómetro de retención en la B-20, en el enlace con la C-32. Por otro lado, hay cinco kilómetros de congestión en la A-2, a la altura de Jorba y en sentido Lleida, debido al corte de un carril, según los datos del Servei Català de Trànsit (SCT).
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