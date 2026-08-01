Andalucía, la comunidad con más superdotados en sus escuelas: "Hay niñas que prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno"

Andalucía es la comunidad con más alumnos identificados con altas capacidades de España. En el curso 2024-2025, los centros educativos andaluces registraron a 21.507 niños y adolescentes con este perfil, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Sin embargo, detrás de una cifra que crece cada año persisten numerosos mitos: un menor con altas capacidades no tiene por qué sacar sobresalientes, brillar en la escuela sin estudiar ni destacar en todas las asignaturas. Tampoco es un "rarito", ni tiene dificultades para relacionarse. Es un menor "normal" que tiene capacidades y aptitudes por encima de la media y que, por lo tanto, debe tener acceso a un sistema educativa pensado para exprimir su potencial.

Las expectativas desmedidas que suelen proyectarse sobre este alumnado son, según Teresa Fernández, psicóloga y fundadora del Centro de Altas Capacidades de Sevilla (CADIS), una forma de presión alimentada por estigmas y prejuicios. Detrás de la etiqueta hay menores con perfiles muy distintos, necesidades concretas y una manera de aprender que no siempre encuentra respuesta en las aulas. "Son niños normales, no están llamados a trabajar en la NASA o a conseguir una beca en Harvard u Oxford", sentencia.

"Ni tienen que trabajar en la NASA ni conseguir una beca en Oxford"

Este alumnado se enfrenta a un sistema educativo que, de partida, no siempre está diseñado para responder a su ritmo, sus intereses o sus inquietudes. Por este motivo, se incluye dentro del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo -NEAE-, una categoría que también engloba, entre otros perfiles, a menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia o discalculia.

"Lo tenemos mucho más interiorizado con niños con necesidades educativas por un trastorno del desarrollo y todavía hay mucho desconocimiento con los menores con altas capacidades, ese es uno de nuestros grandes retos en la comunidad", explica Fernández en una conversación con El Correo de Andalucía.

El desafío es especialmente relevante en Andalucía, la comunidad autónoma que registra el mayor número de alumnos identificados con altas capacidades. Sin embargo, los datos requieren contexto. Andalucía es una de las pocas comunidades que dispone de un protocolo sistemático de detección, junto con Canarias, lo que eleva inevitablemente el número de casos identificados frente a otros territorios. Mientras Andalucía superó los 21.000 alumnos registrados en el curso 2024/2025, Cataluña contabilizó 4.295 y la Comunidad de Madrid, 7.663. La diferencia no implica necesariamente una mayor presencia real de altas capacidades, sino una mayor capacidad de detección y registro.

Sobredotación, talento simple o talento complejo

Desde que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2011 el protocolo para la detección y atención del alumnado con altas capacidades, el número de menores identificados ha aumentado de forma significativa. "En ese momento era solo el 2% de la población, ahora roza el 15%", advierte Fernández.

El procedimiento es obligatorio en todos los centros educativos andaluces y comienza -en teoría- a los cinco años, con la participación de los centros y de las familias. Durante la evaluación se analizan siete áreas, entre ellas la creatividad, el razonamiento lógico, la memoria, el razonamiento matemático o la aptitud espacial.

Recuerdo que se aburría en clase, no avanzaba, no aprendía y estaba perdiendo el interés. Entonces empezó el proceso de identificación de las altas capacidades, que en su caso duró un año Madre de dos menores con altas capacidades

Los resultados permiten establecer diferentes perfiles. Cuando un menor obtiene puntuaciones superiores al percentil 75 en todas las áreas evaluadas, puede considerarse que presenta sobredotación intelectual. "No tiene que ser un crack, sino bueno en todo", puntualiza la psicóloga. Si supera el percentil 80 en tres o más capacidades, se habla de talento complejo. En cambio, cuando alcanza un resultado superior al percentil 95 en una capacidad concreta, se considera que presenta un talento simple.

Este es el caso de las hijas de L.M.G., una madre sevillana con dos menores de 14 y 10 años identificadas con altas capacidades. "Notábamos que nuestra hija mayor estaba avanzada a su edad, era autodidacta y tenía una madurez cognitiva superior a lo habitual a su edad, pero la preocupación llegó en 4º de Primaria. Recuerdo que se aburría en clase, no avanzaba, no aprendía y estaba perdiendo el interés. Entonces empezó el proceso de identificación de las altas capacidades, que en su caso duró un año", explica la madre a este periódico.

Ambas estudian en centros públicos de Sevilla y, por tanto, su respuesta educativa depende del sistema público de enseñanza. "El proceso fue largo. Entendemos que los equipos de orientación de los colegios están saturados, pero para una familia que empieza a estar desesperada, esperar un año es demasiado", añade.

Con la hija pequeña, la familia pudo reaccionar antes. A los siete años, la matricularon en CADIS para someterla a una evaluación especializada. El resultado determinó que la menor, que ahora tiene 10 años, presentaba sobredotación y un talento simple en creatividad.

Desde entonces, ambas han recibido medidas específicas de apoyo en sus centros, principalmente mediante actividades de profundización -con contenidos de mayor complejidad- y de ampliación -con aprendizajes adicionales-. "La mayor, hizo 1º y 2º de la ESO en un mismo año y pasó directamente a 3º", relata su madre.

Más becas y profesores formados

Fernández, que lleva tres décadas al frente de CADIS, insiste en la importancia de identificar las altas capacidades, pero también en evitar que el proceso se demore hasta que aparezcan problemas emocionales, escolares o sociales. "Si lo detectamos tarde el menor ya ha sufrido, ya se ha sentido apartado, frustrado e incomprendido. No hay que llegar hasta ese punto, por eso es tan importante este protocolo".

En Andalucía, falta formación en los docentes para que puedan entender a estos niños Teresa Fernández — Psicóloga y fundadora del Centro de Altas Capacidades de Sevilla

Tanto la psicóloga como la madre señalan la falta de formación docente como una de las principales debilidades del sistema. "En Andalucía, falta formación en los docentes para que puedan entender a estos niños". La dificultad, explica Fernández, no reside únicamente en la voluntad de los profesores, sino también en la falta de tiempo, personal y recursos dentro de aulas cada vez más diversas.

"Es una cuestión de recursos, cuando se habla de la inclusión, todo está dentro del aula. Hay niños que tienen altas capacidades y dislexia, no es común, pero hay casos. También suele haber niños en las aulas que no hablan el idioma o que tienen TEA. El profesor no puede abarcarlo todo y a la larga, el que sale más perjudicado es el que tiene altas capacidades", reflexiona.

La Junta de Andalucía ofrece formación al profesorado a través de los centros del profesorado, conocidos como CEP. Sin embargo, Fernández considera que esta preparación debería extenderse de manera generalizada. "Debería de ser obligatorio, porque todos los profesores se van a encontrar con alumnos así", insiste.

Ante las limitaciones del sistema público, muchas familias recurren a centros especializados, pese a que su actividad es privada. CADIS ha atendido este curso a unos 700 menores en Sevilla. La matrícula anual de sus programas ronda los 930 euros. Parte de las familias puede sufragar ese coste mediante las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que convoca el Ministerio de Educación y que tramita la Junta de Andalucía. La ayuda destinada a programas específicos para altas capacidades puede alcanzar los 913 euros, una cantidad que permite cubrir prácticamente la totalidad del curso.

Los requisitos [de las becas] son muy rígidos y muchísimas familias no los cumplimos porque tenemos una renta un poco superior a la estipulada Madre de dos menores con altas capacidades

El acceso, no obstante, está condicionado por los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la convocatoria. "El problema es que los requisitos son muy rígidos y muchísimas familias no los cumplimos porque tenemos una renta un poco superior a la estipulada", explica la madre, que reclama ampliar los recursos disponibles para que más hogares puedan acceder a estas ayudas.

En una familia de cuatro miembros, por ejemplo, la renta anual no puede superar los 31.801 euros para poder optar a la ayuda vinculada al programa específico. "Los umbrales de beca de NEAE suelen revisarse poco y muchas familias nos quedamos fuera. Necesitamos que se revisen para que puedan entrar más familias", señala.

Un lugar donde aprender y encontrarse

Los centros especializados no funcionan únicamente como espacios de formación. Para muchas familias también se convierten en lugares de encuentro donde los menores conocen a otros niños con inquietudes, ritmos de aprendizaje e intereses similares.

Las dificultades sociales asociadas a las altas capacidades no siempre tienen que ver con una incapacidad para relacionarse. En ocasiones, explica Fernández, surgen porque el menor no encuentra en su entorno inmediato a otros niños con los que compartir intereses.

"No encajan porque los demás niños tienen otros intereses. De hecho, muchas veces ocultan sus capacidades con tal de encajar. Hemos detectado que hay niñas que, por un tema cultural, prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno y, por lo tanto, no integrarse", destaca la facultativa. La madre también ha observado que sus hijas han entablado relaciones de mayor confianza con otras alumnas de CADIS. "Allí han encontrado a niñas con sus mismos intereses y en su misma situación", celebra.

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A largo plazo, ambas reclaman más financiación pública, más especialistas y aulas con recursos suficientes para ofrecer una atención verdaderamente inclusiva. A corto plazo, consideran imprescindible desmontar los prejuicios que todavía rodean a este alumnado. Fernández lo resume durante la conversación con una idea sencilla: "Son muy inteligentes, sí, pero por encima de todo son niños normales y corrientes".