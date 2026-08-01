Previsión meteorológica
Aviso por tiempo violento en Catalunya: granizo de 2 cm y riesgo de tornados en pleno inicio de agosto
El Meteocat ha activado el aviso rojo en la comarca gerundense del Ripollès.
Agosto ha llegado a Catalunya acompañado de un tiempo de contrastes por todo el territorio: mientras el litoral catalán disfruta de un sábado estable con sol y el paso de alguna nube baja, los Pirineos se encuentran sumidos en un tiempo de lluvia e inestabilidad.
Y es que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este sábado por la tarde un aviso rojo por tiempo violento en el Ripollès (Girona) y naranja en la Garrotxa (Girona), el Berguedà, Osona y el Lluçanès (Barcelona).
En localidades como Montagut, en la comarca de La Garrotxa (Girona), ya se está registrando una fuerte granizada con piedras de hasta 2 centímetros de diámetro.
Además, se esperan rachas de viento de más de 25 metros por segundo, con ráfagas descendientes y tornados.
En el sur de la comunidad autónoma también se están produciendo precipitaciones que han obligado a activar el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses de Terra Alta, Baix Ebre y Montsià.
Continúa el calor
Aun así, el calor continuará en gran parte de Catalunya: las máximas serán parecidas, con valores que oscilarán entre los 37 y 39ºC, especialmente en Ponent y en el Prepirineo. En la costa podrían bajar ligeramente las temperaturas, pero el ambiente será bochornoso.
De cara al domingo se espera una mejora considerable del tiempo: a partir del mediodía podría caer alguna precipitación aislada en el Pirineo catalán, pero serán de intensidad débil y podrían ir acompañadas de tormenta y granizo, pero sin la potencia del sábado.
Tiempo del lunes
Las temperaturas volverán a subir en conjunto y el sol asomará durante todo el día en el litoral. Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por calor en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès y Garraf.
El lunes continuarán los chubascos en puntos de la mitad oeste y podrían extenderse por todo el interior de Catalunya. Aun así, serán débiles y podrían ir acompañados puntualmente de tormenta.
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