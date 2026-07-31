El túnel del Cadí, puerta de la Cerdanya gerundense, es el segundo peaje más caro de España

El Túnel del Cadí, una de las principales conexiones de la Cerdanya gerundense con el Berguedà y el eje de la C-16, figura entre los peajes más caros de España por kilómetro. Según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados sobre las tarifas de las autopistas de pago, atravesar esta infraestructura cuesta 14,56 euros para un recorrido de 29,70 kilómetros, lo que equivale a 0,49 euros por kilómetro.

La cifra sitúa el Túnel del Cadí como el segundo peaje más caro del Estado por kilómetro entre los analizados por la entidad. El túnel tiene parte gerundense porque la boca norte está en Urús, en la Cerdanya, dentro de la demarcación de Girona.

Solo lo superan los Túneles de ArtXanda, en Bilbao, con 0,51 euros por kilómetro. Por detrás aparece el Túnel de Vallvidrera, también en la C-16, con una tarifa de 0,31 euros por kilómetro en el tramo más caro.

Grandes diferencias de precio

El informe de AEA alerta de las grandes diferencias de precio que existen entre las autopistas de peaje en España. Según la entidad, los conductores pueden pagar desde 0,06 euros por kilómetro en una autopista autonómica de Galicia hasta importes que rozan los 0,50 euros por kilómetro en infraestructuras del País Vasco y Catalunya. La diferencia entre el peaje más barato y el más caro llega, según el estudio, hasta el 750%.

En el caso catalán, AEA destaca que los precios por kilómetro son especialmente elevados en algunos túneles y vías condicionadas por barreras geográficas. El estudio sitúa el Túnel del Cadí como uno de los ejemplos más claros, con esos 0,49 euros por kilómetro, muy por encima del coste medio de las autopistas de peaje analizadas, que la asociación sitúa alrededor de los 0,17 euros por kilómetro.

El ángulo gerundense de la infraestructura es su vinculación con la Cerdanya, ya que el túnel permite la conexión rápida entre esta comarca y el Berguedà. Es una vía especialmente utilizada en desplazamientos hacia el Pirineo y Andorra, tanto por residentes como por conductores que se desplazan en periodos de vacaciones, fines de semana o campañas de invierno.

Las más económicas

El precio del Cadí contrasta con otras vías de pago del Estado. La AG-57, entre Puxeiros y Baiona, en Pontevedra, es la más barata del informe, con 0,06 euros por kilómetro. También se sitúan en la franja baja la AG-55, entre A Coruña y Carballo, con 0,07 euros por kilómetro, y la variante sur metropolitana de Bilbao de la AP-8, con 0,10 euros por kilómetro.

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El informe también remarca que el precio de los peajes no depende solo del territorio, sino también de la hora del viaje, la temporada o el sistema de pago. En algunas autopistas, circular de noche, pagar con telepeaje o evitar la temporada alta puede suponer un ahorro importante. En el caso del Túnel del Cadí, sin embargo, el estudio de AEA lo sitúa directamente entre las infraestructuras con el coste por kilómetro más elevado.