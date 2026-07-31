Josep Moratal y Vanessa Lloret, del 'hub' de FP de Seguretat i Mobilitat: "Los Mossos no buscan 'gym bros', sino personas con competencias sociales"

El jovencísimo Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona (ISMB) –este curso 25-26 ha salido su primera promoción– es uno de los nuevos 'hubs' con los que la capital catalana está liderando la transformación de la Formación Profesional. Hablamos con su director y con la responsable del área de innovación sobre lo logrado en sus pocos años de vida, las asignaturas pendientes y las novedades del próximo curso, entre las que destaca la introducción del grado superior de Integración Social a propuesta de los Mossos.

–Josep Moratal (J. M.): nuestra misión era recoger una vocación que estaba presente y que hasta ahora atendía sobre todo el sector privado: la de todas esas personas que quieren formar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto autonómicos como locales o estatales. Nuestro objetivo es que la FP pública pueda dar respuesta a esta necesidad.

–Vanessa Lloret (V. Ll.): queremos conseguir que el sistema público pueda competir y esté a la altura de lo que ofrece el privada.

–¿Cómo lo están haciendo?

–J. M.: tratamos tres grandes ámbitos. El primero es toda la parte de seguridad. Somos el único centro público de Catalunya que ofrece el grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, y el segundo de Catalunya que ofrece el grado medio de Emergencias y Protección Civil. También somos el único de Barcelona que ofrece el ciclo formativo de Prevención de Riesgos. Tenemos toda una oferta formativa que parte de los ámbitos de emergencias y seguridad, además de una parte sanitaria y asistencial.

Los jóvenes que aspiran a ser mosso tienen que aprender a atender a las víctimas y a saber cómo acercarse a una persona que vive en la calle

–Por su vinculación con las emergencias, imagino… Entiendo que es una mirada de la seguridad más global.

-J. M.: detectamos algo que nos confirmaron todos los mossos con los que hablamos: ellos no buscan a un 'gym bro' obsesionado con el gimnasio; lo que quieren es gente que tenga competencias de integración social.

-De ahí que el próximo curso incorporen un grado superior de Integración Social. ¿Entiendo que será una Integración Social orientada a las emergencias?

-J. M.: sí. Igual que el Instituto Hospital del Mar FP Sanitaria ajustará sus estudios de Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE) hacia la tercera edad, la formación de Técnico de Integración Social (TIS) se orientará hacia las emergencias.

-V. Ll.: Nos encontramos con que, por un lado, todos los cuerpos de seguridad nos decían que buscaban a agentes que sean mediadores, comunicadores e integradores y, al mismo tiempo, teníamos la necesidad de ofrecer un itinerario formativo para las personas que estaban cursando estudios sanitarios. El alumnado que cursa el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE) no tenía una continuación tan clara, así que vimos la posibilidad de introducir el grado superior de Integración Social, que sirve también para ofrecer diferentes caminos a las personas que siguen el itinerario de seguridad. Así, una persona que estudia Emergencias y Protección Civil puede decidir continuar con Coordinación de Emergencias y Protección Civil o Integración Social.

Hay tanta demanda que hemos pedido al Consorci que nos permita abrir una segunda línea de Coordinación de Emergencias y Protección Civil

–¿La petición llegó directamente de los Mossos?

–V.Ll.: sí, pero no hay que pensar que fue una petición formal del cuerpo como institución. Surgió a partir de muchas conversaciones. Como centro, nosotros nos reunimos con diferentes sectores y les preguntamos qué necesitan. Preguntamos a muchos mossos qué habían estudiado y muchos de ellos dijeron que cosas vinculadas a los deportes.

–Para preparar la parte física, claro

–V. Ll: pero existe otra parte que es la atención a las personas. Un mosso no se limita a realizar pruebas físicas. Cuando entras al cuerpo, te pasas dos años trabajando en la calle. Y en la calle, ¿qué necesitas?

–Adelante.

–V. Ll.: necesitas saber atender a las víctimas y manejar toda la parte social. Cuando te acercas a una persona que vive en la calle, ¿cómo actúas? Alguien debe prepararte para todo esto. Y eso es lo que intentamos configurar con un ciclo de Integración Social orientado a que, si llegan a ser Mossos, ya tengan esa sensibilidad y conocimientos.

–Ofrecen también un grado medio de Seguridad: esa mirada también podría ser útil.

–J. M.: la creación de este ciclo responde a una petición de la patronal de la seguridad, porque faltan profesionales de la seguridad privada. Pero ha pasado un poco como con Aquarius, que se creó como una bebida para deportistas y acabaron tomándola las personas mayores. El perfil de alumnado que encontramos es el de jóvenes que quieren ser policías y estudian Seguridad como una etapa intermedia. Su objetivo final no suele ser trabajar como vigilantes de seguridad. Al principio del curso pasado pensábamos que encontraríamos un perfil de alumnado mayor de edad, pero encontramos muchos menores, alumnos procedentes de cuarto de ESO, que todavía no podían trabajar en seguridad.

Vanessa Lloret y Josep Moratal en el ISMB. / Jordi Cotrina

–¿Cómo llevan las plazas? Su centro es muy demandado y muchos jóvenes quedan fuera...

–V. Ll.: en el ciclo de Seguridad, si hubiéramos tenido dos líneas, seguramente las habríamos llenado.

–¿Y en el resto de estudios?

–Para el grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil hemos recibido 430 solicitudes para 20 plazas, y, para el grado medio en Emergencias y Protección Civil, 230 para 20 plazas, también. Hay tanta demanda que estamos haciendo una petición informal al Consorcio para que nos permita abrir una segunda línea de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. La presión es enorme. Porque solo existe un ciclo público de este tipo en toda Catalunya, y lo ofrecemos nosotros. Nos llegan solicitudes desde Francia, el País Vasco y Mallorca.

–¿La idea es abrir más líneas?

–Sí, y también conseguir que el ciclo pueda abrirse en otros lugares del territorio. La idea es poder replicar este modelo en otros puntos del territorio. Por ejemplo, hemos creado un aula virtual en la que se encuentra toda esta parte formativa. Aquí puedes llegar y utilizar un entorno virtual. Esto es relativamente fácil de replicar en otros territorios. Lo que estamos haciendo aquí no queremos quedárnoslo únicamente nosotros. La idea es que, si el ciclo se abre en otro lugar, ya existan estos recursos preparados.