Laia Prohens, ibicenca en Valencia: "La gente no imaginaba que tuviera una vida normal en Ibiza"

Recién presentado el Trabajo de Fin de Grado de Medicina y empezando a preparar el examen MIR (Médico Interno Residente). Así se encuentra la ibicenca Laia Prohens López. La joven, de 23 años, lleva ya seis años viviendo en Valencia.

Su día a día transcurre entre el estudio y la preparación del MIR, compaginándolo con prácticas hospitalarias por las mañanas, rotando por distintas especialidades. Por las tardes estudia. "Durante sexto haces la primera vuelta: vas repasando el temario, tienes clases los sábados, haces algún examen… Poco a poco vas haciendo simulacros del MIR y estudiando. Después llega la segunda vuelta: el intensivo. Como ya has terminado sexto, te dedicas exclusivamente a preparar el MIR. Empiezo este junio y dura hasta octubre o noviembre, más o menos. Es la fase más importante porque estudias los contenidos en profundidad. Después haces otras dos vueltas, que van de octubre-noviembre hasta finales de diciembre (la tercera vuelta). Es un repaso rápido de todo lo que has visto, intentando integrar las asignaturas… Y ya en enero haces el repaso final de las preguntas más frecuentes y el examen se celebra el penúltimo sábado de enero", explica.

"Hay que tomarse la primera vuelta con calma, porque si empiezas el intensivo en junio a ese ritmo, no llegas vivo a enero", dice entre risas. "Evidentemente es duro, porque tienes que estudiar todo el día. Durante el intensivo, de lunes a viernes, desde las 8.30 hasta las 20.00 horas, a veces hasta las 21.00 o incluso las 22.00. Te organizas como puedes. Los sábados tienes clase por la mañana y un simulacro del MIR por la tarde. Son cuatro horas y media y 210 preguntas. Se hace de 14.00 a 18.30 horas", continúa.

"Desde que terminas el simulacro el sábado a las 18.30 hasta todo el domingo tienes libre, que es el día de descanso de la academia. Incluso te prohíben estudiar porque tienes que cuidar la cabeza", comenta con humor.

De cara a la residencia, contempla hospitales de la Península y no de Ibiza, ya que "son más grandes" y hay especialidades que no existen en la isla. De momento no tiene claro a qué especialidad quiere dedicarse, aunque se inclina por las médicas, como "endocrinología, reumatología, cardiología o pediatría".

"Cuando ya esté formada y tenga una especialidad, no sé ni dónde acabaré porque depende de la nota, pero podría volver a Ibiza y tendría una ventaja respecto a otros: una casa donde vivir", señala.

Aun así, asegura que tiene "muchísimo" tiempo para ella misma, que dedica principalmente al deporte: juega al voleibol los lunes y miércoles, algunos días va al gimnasio y a correr, y los sábados suele jugar al pádel con su grupo de amigos (Charly, Alba, Luis y Mikel).

Similitudes y diferencias con Ibiza

El clima, el carácter abierto de la gente y la comida son aspectos que considera parecidos a los de Ibiza. En cambio, «en cuanto al ocio, Valencia le da mil vueltas», afirma, ya que ofrece más planes, restaurantes y opciones para practicar deporte.

El mar le recuerda a casa. Cuando dice allí que es de Ibiza siempre defiende la isla: "Ibiza tiene mucho más que fiesta. Lo mejor de la isla, lo que realmente disfruto, son las playas y la tranquilidad del invierno".

"Siempre recomiendo que no vayan en verano si quieren disfrutarla de verdad", explica antes de añadir: "La gente no imaginaba una vida normal en Ibiza: con el colegio, tus amigos… Como si todo fuera una realidad paralela, un lugar dedicado únicamente al ocio".

"En Valencia hablo catalán, pero tengo que decir que se me cambia el acento cuando estoy con mis amigos valencianos. Cambia radicalmente, parece que sea de aquí. Lo hablo regular, sigo hablando el idioma, pero ya no me sale mi acento ibicenco", cuenta. Un ejemplo de palabras que ha cambiado es decir eixir en lugar de sortir. "Y acabo muchas palabras con la "e"", añade.

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"Cuando estoy en Ibiza estoy muy bien. Me gusta estar en casa con mis padres y mi hermano, Aitor, conducir por la isla, pasear por Vila… Pero es verdad que después vuelvo a Valencia y estoy muy bien adaptada. La he construido como si fuera mi segunda casa. Evidentemente, siempre echas de menos estar con tu familia y tus amigos, porque los tengo más lejos", concluye.