Incendios forestales en España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid y Zamora

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas. Apenas un millar de personas continúan evacuadas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la nueva ola de calor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el fin de la emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila ante los avances en las tareas de extinción.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano, aunque se ha decretao el fin del confinamiento

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado Pese a que el fuego todavía no se da por estabilizado, la entrada de los medios aéreos tras levantarse la niebla ha permitido enfriar los frentes más críticos. Lea aquí a Lucía Camporro.

Llegan 79 efectivos de Catar para colaborar en los incendios en Castilla y León Un total de 79 integrantes del contingente catarí especializado en la lucha contra incendios forestales han llegado en la madrugada de este viernes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para incorporarse a las labores de extinción en Castilla y León. Está previsto que este despliegue alcance los 130 efectivos en los próximos días, en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en materia de emergencias suscrito entre España y el Estado de Catar. "Catar es un estado amigo, un estado hermano que viene a apoyarnos con todos los medios y todas sus ganas para poder minimizar el impacto que los incendios forestales tengan en la población española", aseguró Julio González, Jefe de Área Operativa de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias. La movilización de este contingente se ha llevado a cabo a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, tras la solicitud de apoyo con medios extraordinarios formulada el pasado 29 de julio por la Junta de Castilla y León debido a los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma.

El incendio de la Vall d’Uixó permite nuevos realojos, pero mantiene a 5.200 personas evacuadas Cerca de 1.000 vecinos han podido regresar este jueves a sus hogares y otros 1.800 lo harán el viernes, según el último balance del Cecopi. El incendio continúa fuera de control y sin estabilizar, con unas 9.644 hectáreas quemadas y un perímetro de 81 kilómetros, mientras alrededor de 400 efectivos trabajan para sofocar reactivaciones y enfriar la zona afectada.

El incendio de Burgohondo no avanza, pero el operativo vigila posibles reactivaciones nocturnas El incendio forestal de Burgohondo, que cumple su décimo día, no ha registrado avances durante la jornada y el operativo ha centrado sus esfuerzos en consolidar el perímetro y sofocar pequeños rebrotes. Los efectivos permanecerán desplegados y en alerta durante la noche ante las bajas humedades y las temperaturas elevadas, condiciones que podrían favorecer nuevas reactivaciones.

España suma 180.000 hectáreas forestales afectadas y 38 grandes incendios en lo que va de año Los incendios forestales han afectado a 180.000 hectáreas en España entre el 1 de enero y el 30 de julio, frente a las 29.817 registradas en el mismo periodo de 2025. Además, este año se han contabilizado 38 grandes incendios forestales, más del triple que los 11 registrados hasta esta fecha el año pasado. Los datos son provisionales.

La Aemet acorta la ola de calor, que afectará a gran parte de España hasta el sábado La Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado en un día la duración prevista de la ola de calor, que se mantendrá hasta el sábado 1 de agosto. Las temperaturas alcanzarán valores muy elevados en buena parte del país, con especial incidencia en los valles del suroeste, el Ebro, el nordeste y el Pirineo, además de noches muy cálidas y un riesgo importante para las personas vulnerables y las actividades al aire libre.

Al menos ocho de los 10 mayores incendios declarados este verano son negligencias, imprudencias o provocados Al menos ocho de los diez mayores incendios forestales registrados este verano en España tienen como causa confirmada o como principal línea de investigación una negligencia, una imprudencia, un accidente derivado de la actividad humana o una posible acción intencionada. Los grandes fuegos están arrasando gran parte del país, y ya se han superado las 200.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año. Las investigaciones realizadas hasta el momento sitúan la actividad humana como el principal factor detrás de la mayoría de los incendios de mayor magnitud registrados este verano. Siga leyendo aquí.

Detenido un joven de 22 años por provocar un foco del incendio de Castropodame La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un incendio forestal declarado en Matachana, en el municipio leonés de Castropodame. El arrestado habría aprovechado que se estaba produciendo otro fuego cercano para prender una zona de monte próxima a una masa forestal. La rápida intervención de los equipos de extinción evitó que las llamas alcanzaran viviendas y montes de utilidad pública.

El PPCV defiende que los recursos para la prevención de incendios han crecido un 166 % El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha asegurado que los recursos para prevenir y combatir los incendios forestales han pasado de 40,33 millones en 2023 a 107,15 millones en 2026, lo que supone un incremento del 166 % respecto a las últimas cuentas del Botànic. Además, ha añadido que los recursos para bomberos forestales adscritos a la SGISE también se han incrementado un 38 % en el mismo período de 2023 a 2026, al pasar de los 57,4 millones a 79,14 millones, según un comunicado del PP.