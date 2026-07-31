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Incendios forestales en España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid y Zamora

La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"

Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"

Las llamas del incendio de Zamora llegan a las puertas de tres pueblos y siguen los desalojos

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EFE

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Rosa Mari Sanz

Víctor Vargas Llamas

Jose Real

Barcelona
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España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas. Apenas un millar de personas continúan evacuadas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la nueva ola de calor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el fin de la emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila ante los avances en las tareas de extinción.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano, aunque se ha decretao el fin del confinamiento

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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