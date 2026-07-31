Los 'hubs' de FP despegan como alternativa "práctica y flexible' al Bachillerato: los alumnos crecen un 32% en seis años en Catalunya

En un momento en que una parte significativa del alumnado percibe la escuela tradicional como desconectada de su vida cotidiana, por abstracta y teórica, la Formación Profesional (FP) ha experimentado un crecimiento espectacular. Entre los cursos 2018-19 y 2024-25, la matrícula de ciclos formativos de grado superior en Catalunya ha pasado de 61.264 a 77.413 alumnos (un aumento del 26,4%), mientras que la de los ciclos de grado medio ha ascendido de 44.292 a 60.526 alumnos (un 36,7% más). De media, un 32%. Este incremento, además, ha contribuido a reducir las cifras de abandono escolar temprano, que en los mismos años han caído del 17% al 13,5%. En este contexto, los 'hub' de FP aceleran en Barcelona al calor de este nuevo interés por la formación práctica de la generación TikTok.

Aunque el interés se ha acelerado en los últimos seis años, su crecimiento se inició ya con la crisis de 2008, cuando la FP experimentó un fuerte impulso. En aquel momento, muchos interpretaron ese auge como la contrapartida de la expulsión de los jóvenes del mercado laboral. Sin embargo, desde entonces, la FP ha seguido creciendo de manera sostenida, hasta transformar profundamente el mapa de la educación postobligatoria y las vías de acceso a la universidad, a la que cada vez llegan más estudiantes procedentes de un ciclo de grado superior. "Este fenómeno revela un cambio profundo y estructural, y se ajusta a necesidades a las que la enseñanza más académica no siempre logra dar respuesta", señala Andreu Termes, investigador del Institut Metròpoli y miembro del Interdisciplinary Group on Education Policies de la UAB.

Una persona de 16 años que elige un Bachillerato se imagina una trayectoria de, como mínimo, siete años más de estudios, mientras que la FP se mueve mejor en la incertidumbre Andreu Termes — Investigador

"El Bachillerato está pensado fundamentalmente para acceder a la universidad. Cuando hablas con los jóvenes sobre por qué deciden estudiar FP, suele aparecer el motivo pedagógico; valoran que sea una formación más práctica y concreta", prosigue el investigador, quien añade también el factor de la inmediatez. "Nadie estudia Bachillerato para quedarse únicamente con ese título. Una persona de 16 años que elige esta vía se imagina una trayectoria de, como mínimo, siete años más de estudios. La FP, en cambio, se adapta mucho mejor a la incertidumbre: se prueba un grado medio y luego se pasa a un grado superior", añade Termes, quien subraya que "la FP se adapta mejor a las trayectorias no lineales". Por ejemplo, una persona que no obtiene el título de la ESO [la graduación en la secundaria obligatoria ha caído del 93% al 87% entre los cursos 2019-2020 y 2023-2024] puede cursar una FP Básica que le abra las puertas a un grado medio que le permita seguir estudiando.

Incremento del prestigio social

Como último factor que explica el crecimiento de la FP, Termes señala el "innegable" aumento de su prestigio social, pese a que, admite, en el marco de la escuela aún es considerada una vía de segunda. Todavía persiste la lógica de que los perfiles más académicos estudien Bachillerato y los menos, FP. "Si tienes buenas notas, te orientarán al Bachillerato, aunque tú tengas muy claro que quieres dedicarte a algún oficio", apunta el especialista, quien también subraya que el crecimiento de la FP se ha producido a pesar de la gran desigualdad territorial que acusan los ciclos. "En Catalunya hay una FP a dos velocidades: Barcelona y el resto. En Barcelona hay unos 'hubs' increíbles, y en muchas otras ciudades pequeñas los ciclos son un desierto", zanja Termes, quien pone especial énfasi en la falta de plazas públicas en los grados sanitarios fuera de la capital.

Alumnado del Institut de Gastronomia de Barcelona, otro de los 'hub' de FP de la ciudad. / Ferran Nadeu

Junto al análisis, los datos de preinscripción en FP en Barcelona para el próximo curso confirman la tendencia. Tatiana Soler, responsable de FP del Consorci d'Educació de Barcelona, apunta que, por ejemplo, el grado superior de Imagen para el Diagnóstico ha recibido 648 solicitudes para 59 plazas (entre ellas hay un grueso de alumnos que hacen la preinscripción en un grado superior como plan B por si no acceden al grado universitario que desean). Más allá de este colectivo volátil y específico, los aspirantes superan con creces a las plazas. En este sentido, Soler subraya que no se puede incrementar el número de plazas en estos estudios concretos –igual que sucede en otros campos– porque no existen tantos hospitales que dispongan de estos aparatos para ofrecer prácticas. "A la hora de crecer tenemos que poder ofrecer los estudios completos y eso incluye asegurar prácticas para todo el mundo", reflexiona.

"La orientación es fundamental; debemos preguntarnos qué imaginarios profesionales existen y trabajar para ampliarlos, de modo que sean más diversos y plurales" Tatiana Soler — Responsable FP Consorcio Educación de Barcelona

En este contexto, la preinscripción para el próximo curso en los centros de FP públicos de Barcelona ha crecido un 5,9% en los ciclos de grado medio y un 6,5% en los superiores. Entre las novedades, destaca la buena acogida de las nuevas titulaciones implantadas en el Institut Picasso, en Ciutat Meridiana, especialmente el grado medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, que ha recibido 47 solicitudes para 30 plazas. Por su parte, el Institut de Gastronomia casi triplica la demanda, al pasar de 86 a 318 preinscripciones, la mayoría, eso sí, concentradas en cocina, ya que hay vacantes en los cursos de sala: todo el mundo quiere ser cocinero y muy pocos camarero.

El papel clave de la orientación

Soler insiste en la importancia de la orientación. "Debemos preguntarnos qué imaginarios profesionales existen y trabajar para ampliarlos, de modo que sean más diversos y plurales: es importante que la gente conozca más profesiones y tenga acceso a referentes distintos", asegura la responsable de FP del Consorci, quien subraya que la demanda y las elecciones de los estudiantes también dependen de las profesiones que conocen.

El Institut de Sant Pau ['hub' sanitario vinculado al Hospital de Sant Pau] es otro de los centros de nueva creación –echó a andar el pasado septiembre– que más ha incrementado las solicitudes: estas han crecido un 35%. Maite Fons, su directora, coincide con Termes y con Soler en que Barcelona está siendo un referente en la transformación de la FP. "La FP forma profesionales y estos deben formarse cerca de los lugares donde sus competencias serán necesarias", asegura la directora del Sant Pau, que ahora se encuentra en un edificio provisional en la calle de Lepant (junto al hospital), pero cuya ubicación definitiva será en el recinto modernista.

Fons coincide también en que la FP puede aplicar metodologías de aprendizaje más activas y motivadoras para el alumnado [proyectos, retos y participación en concursos y programas]. Las cifras hablan por ellas mismas. Su Programa de Formación e Inserción (PFI) de auxiliar ha obtenido 92 preinscripciones para 16 plazas; la demanda para el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería ha sido de 251 para 180 plazas, y en Laboratorio se han preinscrito 234 personas para 60 plazas. "El ámbito sanitario es muy atractivo", señala Fons.

"Crece la tendencia a elegir la FP como primera opción; por suerte, para muchas familias hacer FP es ya una opción de primera", concluye Soler.