Crisis migratoria
David Gómez, guardia civil en Ceuta: "Nos vimos superados cuando colapsó la frontera, nunca había visto nada así"
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Carlos Doncel
"Cuando colapsó la frontera, nos vimos superados". Este es el resumen que hace David Gómez, uno de los guardias civiles que este pasado jueves estaban de servicio en Ceuta cuando se desató la mayor crisis migratoria de los últimos tiempos a nivel nacional. "Éramos unos 15 agentes para las 400 o 500 personas que cruzaron de repente. ¿Qué podíamos hacer? Pues nada".
Según el testimonio de Gómez, secretario de Comunicación de Jucil en Ceuta, en jornadas anteriores ya se habían producido importantes entradas de migrantes: "Llevábamos unos seis días con llegadas de entre 100 y 200 personas, sobre todo por la noche". Aunque este pasado jueves la situación en la frontera alcanzó el "colapso", tal como señala este miembro de la Benemérita. "Allí estuvimos al pie del terreno desde el primer jefe hasta el último guardia, junto con los compañeros de la Policía. Pero viendo que teníamos conocimiento, faltó más personal y previsión".
Desde el pasado fin de semana y hasta este viernes por la mañana han entrado alrededor de 49.000 personas a España, según fuentes de la Guardia Civil. Una cifra bastante mayor que la registrada hace cinco años, cuando accedieron 12.000 migrantes a territorio ceutí. "Desde 2021 no hemos aprendido absolutamente nada. No enmendamos los errores: en este tiempo solo se ha aumentado una unidad para reforzar las vallas y después de pelearlo mucho desde Jucil", asegura David Gómez.
"Nunca había vivido nada así"
El relato de este guardia civil desde Ceuta es sobrecogedor: "Vi a niños de dos y tres años en el agua, a madres embarazadas con sus hijos amarrados con trapos a la espalda… Nunca había vivido nada así". Por el momento, y según fuentes policiales, son ya 27 los cadáveres hallados tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
"Quizá se debería ampliar el espigón, por ejemplo, y traer más y mejores embarcaciones para el Servicio Marítimo", reclama David Gómez. "Y también incorporar a más buzos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas): solo había cinco para salvar a decenas de personas en el mar", denuncia este portavoz de Jucil. En las últimas horas, la Guardia Civil ha reforzado la unidad de Seguridad Ciudadana en Ceuta con 30 agentes de diferentes Comandancias andaluzas, y el GEAS con hasta ocho buceadores más.
"Es un desastre: no hay planificación ni se declara emergencia nacional", lamenta Gómez. "Vivo en la otra punta de la frontera, y desde mi casa veo a decenas de personas deambulando por las calles", afirma este efectivo del Instituto Armado. David ya vivió en Ceuta la crisis migratoria de 2021, pero lo de estos días "es ya otro nivel". "Esto se ha ido de las manos".
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Fuente: El Correo de Andalucía
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