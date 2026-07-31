La Fiscalía de Menores sobre Ceuta: "Han entrado bebés envueltos en plástico, ¿cuánta desesperación lleva a asumir ese riesgo?"

La fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, ha advertido de que entre los jóvenes migrantes que han llegado a Ceuta hay "muchos menores no identificados". “Es una tragedia humana, han entrado bebés envueltos en plásticos (...) ¿Cuál debe ser la desesperación por emprender una travesía de tanto riesgo?”, se ha cuestionado Gisbert en una entrevista en la cadena SER. La fiscal ha explicado que las comunidades autónomas están obligadas a dar asistencia a estos menores, pero que algunas no les están aceptando porque dicen no tener plazas.

Gisbert ha apuntado que la ley obliga a ofrecer a los menores una asistencia para que puedan "dormir, comer y ducharse". Así, ha explicado que el primer paso que dan es determinar su edad, pero que este proceso puede demorarse porque muchos de ellos "no tienen huellas dactilares" debido a haber estado muchas horas dentro del mar.

Noticias relacionadas

La fiscal ha señalado que uno de los principales problemas es que la mayoría de los jóvenes que han llegado pueden tener "15,16,17,18 o 19 años" y que este arco requiere realizar pruebas médicas –a veces ya dentro de la península– para determinar la edad. "Por eso decimos que hacen falta muchos recursos cuando llegan tantas personas a la vez", ha insistido Gisbert.