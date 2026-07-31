Crisis migratoria
La Fiscalía de Menores sobre Ceuta: "Han entrado bebés envueltos en plástico, ¿cuánta desesperación lleva a asumir ese riesgo?"
Teresa Gisbert explica de que entre los jóvenes migrantes hay muchos "no identificados" y advierte de que las comunidades están obligadas a asistir a los menores
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez anuncia el despliegue de boyas en el espigón para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo con una barrera visual
La fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, ha advertido de que entre los jóvenes migrantes que han llegado a Ceuta hay "muchos menores no identificados". “Es una tragedia humana, han entrado bebés envueltos en plásticos (...) ¿Cuál debe ser la desesperación por emprender una travesía de tanto riesgo?”, se ha cuestionado Gisbert en una entrevista en la cadena SER. La fiscal ha explicado que las comunidades autónomas están obligadas a dar asistencia a estos menores, pero que algunas no les están aceptando porque dicen no tener plazas.
Gisbert ha apuntado que la ley obliga a ofrecer a los menores una asistencia para que puedan "dormir, comer y ducharse". Así, ha explicado que el primer paso que dan es determinar su edad, pero que este proceso puede demorarse porque muchos de ellos "no tienen huellas dactilares" debido a haber estado muchas horas dentro del mar.
La fiscal ha señalado que uno de los principales problemas es que la mayoría de los jóvenes que han llegado pueden tener "15,16,17,18 o 19 años" y que este arco requiere realizar pruebas médicas –a veces ya dentro de la península– para determinar la edad. "Por eso decimos que hacen falta muchos recursos cuando llegan tantas personas a la vez", ha insistido Gisbert.
- El área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC
- La cercanía como forma de entender el seguro: el proyecto de Occident en Montmeló
- Más de 1.700 agentes, entre Mossos y policías locales, se gradúan en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya
- Fue a un local de prostitución, se quedó dormido y le quitaron más de 14.000 euros acercando su teléfono móvil a su cara
- El hombre que asesinó a su mujer en Barcelona la degolló ante su hijo de 8 años y una vecina: 'Mi papá mató a mi mamá
- Prisión sin fianza para el presunto pirómano que provocó el incendio de Carme (Anoia): en su coche se localizaron 27 mecheros
- Las familias afectadas, sobre la disolución de las Hijas del Amor Misericordioso: 'Lo que han hecho con las niñas es terrible, deben responder ante la justicia
- El eclipse solar más largo del siglo llegará en 2027, durará más de 6 minutos y oscurecerá gran parte del planeta