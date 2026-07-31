La familia del pequeño Luca, de Castellnou, inicia una recogida de firmas para que pueda jugar en una categoría segura

La familia del pequeño Luca, el niño de 10 años de Castellnou de Bages que tiene una mutación genética en el gen XRCC4 que afecta a su crecimiento, ha impulsado una campaña de recogida de firmas para que pueda jugar en una categoría segura para él. La historia se hizo viral hace poco más de un mes, cuando la familia destapó que la normativa de la Federació Catalana de Futbol (FCF) impedía que su hijo jugara, en una competición federada, con niños más pequeños, a pesar de que su enfermedad provoca que los niños de su edad lo tripliquen en peso y envergadura.

La familia ha iniciado esta nueva campaña con el objetivo de visibilizar aún más su situación, intentando que la primera negativa de la Federació a hacer una excepción cambie, al menos durante la temporada 2026/27. De hecho, el propio organismo federativo ya explicó que, después de un pertinente estudio exhaustivo, el reglamento de competición al que se remite actualmente podría modificarse en la asamblea de clubes y entrar en vigor en el curso 2027/28.

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La familia, sin embargo, ya explicó que esta alternativa no les servía, ya que «Luca merece jugar y competir en un lugar seguro. El fútbol de Luca tiene fecha de caducidad... no nos sirve que para 2027 o más tarde esta norma esté actualizada porque en la temporada 2027/28 quizá ya no pueda jugar». De momento, la campaña ya ha recogido 275 firmas verificadas.