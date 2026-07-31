Un dron que perdió el control por el viento obliga a paralizar la actividad en el aeropuerto de Gran Canaria

Un vuelo recreativo no autorizado de un dron en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria provocó el pasado 25 de julio un incidente que obligó a interrumpir temporalmente la actividad aeroportuaria por motivos de seguridad. La Guardia Civil confirmó que la aeronave no tripulada terminó dentro del recinto del aeropuerto después de que su operador perdiera el control debido a las fuertes rachas de viento registradas en la zona.

El suceso ocurrió en una playa próxima al aeropuerto, un espacio que se encuentra sujeto a importantes restricciones para el uso de drones por su cercanía a las rutas de despegue y aterrizaje de los aviones.

El viento hizo que el dron acabara dentro del recinto aeroportuario

Según informó la Guardia Civil, agentes de la Comandancia de Las Palmas detectaron que se estaba realizando un vuelo recreativo sin autorización en una zona donde este tipo de operaciones están limitadas por razones de seguridad aérea.

Durante el vuelo, las condiciones meteorológicas empeoraron debido a las fuertes rachas de viento, lo que provocó que el piloto perdiera completamente el control del dron. Como consecuencia, el aparato fue desplazado hasta el interior del recinto del Aeropuerto de Gran Canaria.

La presencia de la aeronave no tripulada dentro del área aeroportuaria supuso un riesgo potencial para las operaciones aéreas, al existir la posibilidad de interferir en las maniobras de los aviones que estaban despegando o aterrizando en ese momento.

Se suspendieron las operaciones de forma preventiva

Ante la situación generada, fue necesario interrumpir temporalmente la actividad aérea como medida preventiva.

El objetivo era comprobar que el dron no representaba ningún peligro para la navegación aérea y garantizar que las condiciones de seguridad quedaban completamente restablecidas antes de reanudar el tráfico de aeronaves.

Este tipo de actuaciones forman parte de los protocolos habituales de seguridad en los aeropuertos españoles cuando existe cualquier elemento que pueda comprometer las operaciones de vuelo.

La Guardia Civil traslada el caso a la autoridad competente

Una vez esclarecidas las circunstancias del incidente, la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la autoridad competente en materia de seguridad aérea, con el fin de que se valoren las posibles actuaciones administrativas por una presunta infracción de la normativa vigente sobre el uso de aeronaves no tripuladas.

La legislación española establece importantes limitaciones para el vuelo de drones cerca de aeropuertos, helipuertos y otras zonas consideradas sensibles, ya que cualquier interferencia puede poner en peligro la seguridad de las operaciones aéreas.

El Equipo Pegaso recuerda la importancia de planificar los vuelos

Tras este incidente, el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en el control del uso de drones, recuerda que antes de realizar cualquier vuelo es imprescindible comprobar las restricciones existentes en la zona donde se pretende operar.

Para ello existen aplicaciones móviles y páginas web oficiales que permiten consultar si un espacio aéreo está sujeto a limitaciones, además de informar sobre los permisos o autorizaciones que puedan ser necesarios.

Los agentes recuerdan también que, además de cumplir con los registros obligatorios cuando corresponda, es fundamental conocer la normativa antes de poner un dron en vuelo.

AESA recomienda formación incluso para vuelos recreativos

Aunque el dron implicado en este incidente no requería que su piloto contara con una formación específica debido a sus características técnicas, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recomienda que cualquier persona que utilice drones obtenga el certificado de conocimientos teóricos en la subcategoría A1/A3.

Esta formación se ofrece de forma gratuita y en modalidad online por parte de AESA y permite obtener un certificado válido en toda la Unión Europea para el pilotaje de determinadas aeronaves no tripuladas.

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Entre los contenidos que se imparten destacan aspectos relacionados con la planificación segura de los vuelos, el conocimiento del espacio aéreo compartido y las normas básicas que ayudan a prevenir incidentes como el ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria.