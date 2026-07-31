Diana Villegas, emprendedora de origen colombiano: «Si vivimos en Figueres, también debemos compartir nuestras fiestas con la gente de aquí»

Diana Villegas, de 34 años, llegó a Figueres hace once años con la voluntad de empezar una nueva etapa. Su padre ya vivía en la ciudad y le facilitó los primeros pasos para regularizar su situación, estudiar y empezar a trabajar. Esteticista de profesión, con los años consolidó su negocio, pero pronto detectó una necesidad que iba más allá del ámbito laboral. «No había ningún espacio que agrupara a los colombianos de Figueres», recuerda.

Una amplia comunidad

De esta inquietud nació Colombianos en Figueres, primero como un grupo de Facebook y, más adelante, en WhatsApp, Instagram y TikTok. Lo que había empezado como una herramienta para poner en contacto a compatriotas se ha convertido, según su impulsora, «en una comunidad que llega a cerca de 4.000 personas a través de las diferentes plataformas».

Una jornada abierta a la ciudad

Pero su objetivo nunca ha sido crear un grupo cerrado. Todo lo contrario. «Siempre veía que los colombianos iban con colombianos, los hondureños con hondureños y los bolivianos con bolivianos. Si vivimos en Figueres, también debemos compartir nuestras fiestas con la gente de aquí», explica. Con esta idea decidió asumir este año la organización de la celebración de la independencia de Colombia, una fiesta que hasta ahora tenía un formato más interno. Le dio un nuevo nombre, Colombia Viva, y un nuevo enfoque: convertirla en una jornada abierta a toda la ciudad, el pasado 18 de julio. Invitó a los Castellers de Figueres, a los Gegants de la ciudad, a representantes de otras comunidades latinoamericanas y a cualquier vecino que quisiera participar.

Un esfuerzo personal

El resultado fue una jornada que reunió a cerca de 600 personas en torno a la música, la gastronomía y las tradiciones de diferentes culturas. La iniciativa también ha supuesto un importante esfuerzo personal. Sin una estructura asociativa consolidada ni grandes patrocinadores, Diana y su marido han asumido buena parte de la organización y de la inversión necesaria para que la fiesta fuera una realidad. «Queríamos demostrar que estas cosas también se pueden hacer desde la comunidad», afirma. Un proyecto con continuidad. La experiencia, asegura, no acaba aquí.

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El evento Colombia Viva nace con la voluntad de convertirse en un proyecto estable a lo largo del año. La próxima actividad será una jornada dedicada a la infancia para que niños y niñas de diferentes orígenes compartan juegos y actividades. Más adelante prevén organizar una muestra gastronómica y una celebración de Navidad. Para Diana, la integración es un camino de doble dirección. «Los catalanes siempre nos abren las puertas de sus fiestas, porque tienen un calendario de actividades durante todo el año. Ahora nos tocaba a nosotros invitarlos a las nuestras», una manera, dice, de convertir las diferencias culturales en una oportunidad para conocerse mejor y reforzar la convivencia entre todos los vecinos de Figueres.