David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: "Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?"

Julia y David compraron una casa en Fornillos de Fermoselle con la ilusión de “iniciar un proyecto rural, no como negocio, para nosotros”. Llevaban dos años dejándose la piel en la rehabilitación de la antigua vivienda de dos plantas, una segunda casa para “desconectar” y asegurar a sus hijas un entorno natural y tranquilo. “Acabábamos de reformarla” acierta a decir David mientras prepara la manguera para refrescar los rescoldos todavía humeantes tras el devastador paso del fuego por este pueblo emplazado en el corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero.

La llama que prendió a la una de la tarde del miércoles se transformó en un monstruoso incendio que avanzó como una centella hacia Fermoselle, continuó por Pinilla y hacia las cuatro de la tarde amenazaba ya el pueblo de Fornillos.

“¿Cómo vamos a sentirnos? Muy tristes, tanto trabajo para esto” expresa Julia mientras mira de reojo hacia el vetusto edificio, solo sostenido por las cuatro paredes. El fuego ha terminado con todo; “al menos el corral y la portalada sobreviven” intenta consolarse veinticuatro horas después de ver como su casa recién rehabilitada con sus propias manos, con la ayuda de la familia y amigos es hoy una silueta completamente desnuda.

“Les digo a mis hijas que al menos para nosotros es la segunda vivienda, tenemos una casa donde quedarnos en Zamora, hay personas que han perdido más” expresa Julia todavía impactada por el escenario de guerra que han dejado las llamas en la casa de estos profesores zamoranos.

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¿Y ahora qué? “No es tiempo de pensar en nada” relata. “Hay que volver a empezar intercede David; esperemos que dentro de un año podáis volver a ver nuestra casa, que va a renacer todavía mucho mejor”. Y vuelve con la manguera, a refrescar porque es lo único que por el momento pueden hacer en uno de los pueblos más castigados por el incendio originado en Fermoselle.