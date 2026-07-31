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La Policía Nacional detiene en Portbou el condenado por descuartizar a un hombre en la calle Casanova que se fugó de la prisión de Quatre Camins

El presó escapó durante una actividad programada por la cárcel

Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona).

Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona). / David Zorrakino - Europa Press

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La Policía Nacional detuvo este jueves por la tarde en Portbou (Alt Empordà), en la frontera con Francia, el recluso de la cárcel de Quatre Camins que escapó la semana pasada durante una salida programada. El hombre, que cumplía una condena de 10 años y 3 meses de cárcel por matar y descuartizar a un hombre en un piso de la calle Casanova de Barcelona en noviembre de 2022, es William Morrow A.

El martes 21 de julio, el interno participaba en una actividad programada acompañado de profesionales del centro penitenciario. Tras visitar el barrio del Born de la capital catalana, bajó del vehículo que le trasladaba cuando éste se encontraba parado en un semáforo en la calle Marina y se marchó del lugar.

Fuga de nueve días

Los responsables de la actividad alertaron a los servicios de emergencias, los Mossos d'Esquadra y el centro penitenciario. La policía catalana activó la búsqueda del hombre, sobre el que pesaba una orden de detención. Nueve días después, la Policía Nacional le interceptó en la frontera y sobre las 7 de la tarde le llevó a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres.

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La Audiencia de Barcelona le condenó por un delito de homicidio y otro de profanación de cadáver después de que el acusado aceptara los hechos en una sentencia de conformidad con la fiscalía.

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