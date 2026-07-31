El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena

El joven que fue detenido como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras ser sorprendido utilizando un dispositivo de grabación oculto en los baños de mujeres en una sala de estudio de Sangonera La Seca, en Murcia, es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena, informan fuentes cercanas al caso.

Se da la circunstancia de que el sospechoso fue detenido después de aprobar la primera prueba, la del 20 de junio; luego quedó libre con cargos y se sometió a la segunda, la oral, en la que tuvo que defender la programación didáctica y exponer uno de los temas. Cabe recordar, que de los 9.451 aspirantes a hacerse con una de las 1.607 plazas de Maestro convocadas, solo aprobaron 3.528 opositores. Uno de ellos, el sospechoso de grabar a mujeres en el baño.

Cuatro denuncias de mujeres

De momento, cuatro afectadas han acudido a la Policía a denunciar, aunque desde el Cuerpo creen que hay más víctimas, algunas que ni siquiera saben que lo son. En la sala de Sangonera en cuestión se daban cita muchas personas para preparar el temario de la prueba del 20 de junio, por lo que muchas de las captadas serían opositoras. Otras, estudiantes, entre las que habría adolescentes.

Dispositivos requisados por la Policía a este individuo. / CNP

Una mujer encontró la cámara (camuflada en un boli), la cogió y se la entregó a la Policía. "Tras analizar el contenido almacenado en el dispositivo, los investigadores comprobaron que la cámara había sido colocada enfocando directamente el urinario femenino", por lo que "quedaron registradas imágenes de varias mujeres en las que se apreciaban con nitidez sus zonas íntimas", informó la Policía cuando hizo público el arresto del sujeto, español de 26 años que habría sido el curso pasado docente en un colegio público de Infantil y Primaria ubicado en la ciudad.

Arrestado en la misma sala de estudio

La Policía 'cazó' al sujeto tras verlo grabado por las cámaras de seguridad de la zona y recomendar silencio a la mujer que había hallado el boli. Pudieron detenerlo porque establecieron un dispositivo de vigilancia y lo pillaron "cuando accedía nuevamente" a la sala de estudio. Llevaba encima más dispositivos electrónicos, que fueron requisados por los investigadores.

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Fue entonces, durante el análisis de los mismos, cuando "los investigadores de la Policía Nacional localizaron una imagen de una sala de estudio realizada en el año 2020, por lo que no se descarta que el implicado hubiera estado realizando grabaciones similares de carácter íntimo durante los últimos años". El docente y opositor fue imputado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y tendrá que responder ante la autoridad judicial cuando se le llame. Fue puesto en libertad con cargos y pudo presentarse al examen oral.